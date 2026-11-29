Nơi ta ở

TP - Một buổi sáng đầu đông Hà Nội của ba năm trước, tôi một mình bần thần giữa hành lang nhỏ hẹp u tối nơi tầng ba của khu tập thể ở Phố Huế. Nhìn vào căn phòng rộng chừng dăm sáu mét vuông khóa im ỉm bên trong cũng đựng đầy bóng tối. Nơi hơn bốn thập kỷ trước là tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi thi nhân Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.

Tua lại trong đầu thước phim quay chậm những câu thơ ‘Nhà chật’ thời ấy của Vũ: “Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi/ Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo/ Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo/ Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình”.

Không xa nơi ấy, khu tập thể nhà máy dệt 8/3 gần sáu mươi năm trước, tôi cũng được sinh ra lớn lên từ căn hộ mười sáu mét vuông chia cho hai gia đình gồm chín người ở chung ngăn cách nhau bằng tấm vải ri đô. Nơi tôi ở nay cách xa cả ngàn cây số, chỉ tuổi thơ vĩnh viễn gửi lại đó rồi.

Chợt nghĩ, hàng triệu căn hộ trong thành phố này, nhưng có được mấy nơi ăn chốn ở khiến những kẻ nhiều hoài niệm như mình (đời sống càng xô bồ nhốn nháo càng đông nhưng kẻ này) chùng xuống với những phút giây suy tư nặng chất người nhất, như với căn phòng chật chội rêu mốc ấy?

Đó phải chăng là những “điểm tựa hiện sinh”, là nơi “cư ngụ của tinh thần” như lời triết gia về nghệ thuật kiến trúc Christian Norberg Schulz khi bàn về nơi chốn dành cho con người?

Hoài niệm và nỗi yêu thương cái đẹp xưa không thể làm no bụng, không thể thay cho cơm áo, thuốc men và vô vàn nhu cầu bức thiết khác của đời sống. Dẫu đó là chất xúc tác, là hạt nhân khiến đời sống giàu nhân tính hơn, cũng là cái đai an toàn giữ ta ở lại với con người. Khi ranh giới giữa người và máy ngày càng bị xóa nhòa. Khi nơi ăn chốn ở ngày càng bị biến thành vật chiếm hữu của một bộ phận không nhỏ, trong cơn khát thèm không điểm dừng.

Ba chữ “khu tập thể” vốn tồn tại ở miền Bắc suốt hơn bảy mươi năm nay đã mất dần, thay bằng khái niệm “chung cư”, khu đô thị. Như một chỉ dấu của phát triển, để con người sống tốt hơn, an toàn tiện nghi hơn, riêng tư hơn.

Nhưng thực tế tại các đô thị lớn vẫn tồn tại không ít những khu tập thể, là nơi trú ngụ của đa số thị dân nghèo. Những khu nhà tập thể đã quá rệu rã già nua đáng lẽ phải xóa sổ nhưng vì nhiều lý do vẫn phải để cho tồn tại. Kéo dài cảnh tượng xập xệ, vá víu, cùng vô số nguy cơ cháy, nổ, thậm chí đổ sập.

Vụ nổ khí gas ở tầng 1 tòa nhà E4 khu tập thể Vĩnh Hồ phường Đống Đa, Hà Nội mới đây không chỉ làm hơn chục người thương vong, mà còn buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi tòa nhà có tuổi đời đã ngót 50 năm này vì nguy cơ đổ sập sau chấn động.

Khẳng định chốn ta ở là nơi “cư ngụ của tinh thần”, nhưng Christian Norberg Schulz cũng không quên đòi hỏi cần phải được xây dựng trên nền móng của sự hòa hợp. Một trong những hòa hợp đó, là được quyền sống an toàn.