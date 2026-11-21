Đại gia không thanh thản

TP - Khó quên một buổi sáng cuối tháng 8 cách đây đã 17 năm. Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, giọng đàn ông bên kia đầu dây rất khó nghe khiến tôi phải nhờ nói lại lần hai mới “thủng” thông tin. Người đàn ông xưng tên là Thanh Thản ở Hà Nội, nói rằng đã đọc bài đăng trên báo Tiền Phong về trường hợp cô bé N. mồ côi cha mẹ quê Quảng Trị đậu 3 trường đại học nhưng không có tiền đi học.

Và ông muốn giúp ít tiền. Sau đó ít ngày bưu điện gửi về 50 triệu đồng, tôi mang ra Quảng Trị trao tận tay bé N. Số tiền thời đó đủ cho cháu học hết đại học.

Khoảng nửa tháng sau, người đàn ông lại gọi, nói muốn giúp hai anh em sinh đôi D. và T. quê ở Đại Lộc (Quảng Nam) cùng đậu Đại học Luật TP.HCM nhưng nhà nghèo không có tiền đi học, đứa em muốn đi làm thuê để nuôi anh học, bài vừa đăng báo Tiền Phong. Số tiền cũng là 50 triệu đồng…

Thời gian vùn vụt. Những ngày này trên khắp báo chí là hình ảnh hầu tòa của người đàn ông tên Thanh Thản ngày ấy, với tội danh “Lừa dối khách hàng”. Là chủ đầu tư một dự án chung cư lớn ở Hà Đông, ông ta cố tình xây dựng sai thiết kế quy hoạch đã được phê duyệt, nhằm tăng thêm hàng trăm căn hộ để thu lợi bất chính 531 tỷ đồng từ 519 khách hàng. Khiến những khách hàng này không được cấp sổ đỏ dù vào ở đã hơn chục năm trời.

Ngoài vụ án hình sự trên, đại gia nọ còn dính loạt sai phạm tương tự. Riêng tại 12 dự án ở Hà Nội, thống kê cho thấy ông ta tự ý xây vượt quy hoạch được duyệt tới hơn 18 ngàn căn hộ để thu lợi bất chính. Tại Đà Nẵng, Nha Trang các dự án của ông này cũng cố ý xây vượt tầng, biến không gian nhà để xe, nhà trẻ, hồ bơi, sinh hoạt cộng đồng thành hàng trăm căn hộ để bán…

Thời điểm liên hệ với báo Tiền Phong vào năm 2009 để giúp các cháu học sinh nghèo ở miền Trung, nay xem lại thấy đó cũng là lúc đại gia này đã bắt đầu dính vào gian dối trong xây dựng các dự án chung cư.

Nhớ trong thiên truyện Trên mảnh đất người đời của nhà văn Nga Anatoli Ivanov, cậu bé 8 tuổi nói với Demidov, người bố nuôi làm nghề gác rừng nơi Dubrovino hẻo lánh “Những tên đểu phải ở một mình với đất chắc sợ lắm phải không bố?”. “Không, có lẽ phải sống một mình với lương tâm thì bọn chúng mới thấy sợ hơn, con ạ!”.

Xưa có công án thiền tông “cây gậy mà không phải gậy” dành cho các bậc đạo sư huyền mật nhị nguyên chiêm nghiệm. Nhưng đời thực, khi đã là sự thật của một sự việc, vấn đề thì không thể tồn tại cùng lúc một “sự thật khác”.

Đã lừa dối thì không thể thanh thản.