Nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp

TP - Lần đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trở thành ngày nghỉ làm hưởng nguyên lương của người lao động. Hàng trăm hoạt động lớn nhỏ rộn ràng khắp cả nước, từ phố thị tới thôn, bản. Hơn 400 hoạt động được công bố cho thấy không khí náo nức của ngày hội đầu tiên.

Ngày hội được nối dài từ cuối tuần qua bằng chuỗi sự kiện quanh Hồ Hoàn Kiếm. Những cuộc biểu diễn, triển lãm và chính sách miễn phí tham quan di tích, bảo tàng mở thêm cơ hội thưởng thức cho người dân.

Chưa kể concert dự kiến đón 50.000 khán giả tại Mỹ Đình tối 24/11 đã gây sốt từ sớm: nào nghệ sĩ biểu diễn, nào hẹn nhau săn vé để “đu đưa”. Sức hút ấy cũng cho thấy tiềm năng của công nghiệp văn hóa. Những sản phẩm sáng tạo không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn mở ra thị trường, tạo việc làm và nguồn thu, đặc biệt đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ.

Đừng nghĩ rằng đất nước với gần 8.000 lễ hội trong năm, thêm một ngày hội cũng không đáng kể xáo động. Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa vượt xa một ngày nghỉ lễ trọn vẹn. Tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây 80 năm, những quyết sách lớn trong đó có Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, giờ được gửi gắm vào những chương trình gần gũi với cộng đồng. Chủ trương lấy người dân làm trung tâm, chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa đã bắt đầu được cụ thể hóa trong đời sống.

Văn hóa rất cần một ngày hội. Là thời gian để gia đình nắm tay nhau vào bảo tàng, những đứa trẻ lần đầu xem một vở diễn, hay chạm vào di sản của cha ông. Niềm vui chung ấy có sức kết nối tự nhiên, sâu sắc mà không phải bài diễn văn nào cũng làm được. Một ngày để người dân nghỉ ngơi, thưởng thức, tự hào về văn hóa dân tộc là điều đáng quý.

Nhưng chắc chắn văn hóa không thể như pháo hoa rực sáng phút chốc trong đêm hội. Một ngày hội tưng bừng cũng không thể làm thay phần việc của cả năm, cả nhiệm kỳ. Điều cấp thiết hơn cả là những thay đổi tận gốc rễ, bắt đầu từ chính sách đi vào cuộc sống. Người dân không thể chỉ được thụ hưởng trong một ngày đặc biệt, rồi lại gặp những thiết chế thiếu hoạt động, những chương trình quá xa tầm với.

Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa. Con số ấy chỉ có ý nghĩa khi nguồn lực được rót đúng nơi. Thư viện vùng xa có sách mới, có người đọc. Một nhà văn hóa sáng đèn đều đặn, thay vì chỉ mở cửa khi họp hành, biểu diễn thưa thớt. Trường học tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc, mỹ thuật, di sản. Nhà hát, di tích, bảo tàng nên có chính sách phù hợp để gia đình lao động cũng dễ dàng tiếp cận. Và văn hóa đâu chỉ nằm trong bảo tàng, trên sân khấu hay ở những công trình lớn. Nó được bồi đắp từ mâm cơm gia đình, nơi người lớn biết lắng nghe con trẻ; từ công sở, nơi người dân được tiếp đón tử tế, đồng nghiệp biết tôn trọng nhau; từ lời xin lỗi sau một va chạm ngoài đường, sự nhường nhịn nơi công cộng, cách tranh luận mà không làm tổn thương người khác. Những ứng xử đẹp ấy không thể chỉ có được nhờ vào một ngày hội, mà phải được nuôi dưỡng và thực hành mỗi ngày.

Ngày Văn hóa Việt Nam còn cần một khoảng lắng. Giữa sự náo nhiệt là lúc mỗi người nhìn lại cách mình sống, ứng xử với người thân, đồng nghiệp và cộng đồng. Các cơ quan quản lý nhìn lại: Chính sách đã thực sự đến được với người dân hay chưa, còn bao nhiêu người đứng ngoài cánh cửa thụ hưởng? Đó mới là câu hỏi cần trả lời sau những ngày cờ hoa lộng lẫy.

Sau ngày hội, người người trở lại guồng quay mưu sinh tất bật. Nhà văn hóa có còn sáng đèn, bảo tàng có còn đông khách, công sở có bớt lối ứng xử cửa quyền? Chúng ta có thể dành một ngày trong năm để tôn vinh văn hóa. Nhưng văn hóa phải hiện diện trong những gì người dân được thụ hưởng, trong cách chúng ta sống và đối xử với nhau hằng ngày. Bởi tầm vóc văn hóa của một quốc gia, suy cho cùng, không chỉ ở những di sản đáng tự hào, mà còn ở cách người dân được sống, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa.