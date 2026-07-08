Lưu ý cực kỳ quan trọng khi chốt nguyện vọng đại học

report Lưu ý quan trọng khi điều chỉnh nguyện vọng đại học

Ngày 8/7, Báo Tiền Phong tiếp tụclivestream giao lưu cùng phụ huynh, học sinh chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Với tên gọi "Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh", chương trình nhằm cung cấp thông tin cập nhật, phân tích xu hướng tuyển sinh và tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả cho thí sinh.

Các chuyên gia sẽ cùng phân tích những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026, đặc biệt là quy định ngưỡng điểm tối thiểu 15 điểm đối với một số phương thức xét tuyển và việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng đăng ký trên hệ thống.

Bên cạnh việc làm rõ tác động của các quy định mới đối với thí sinh, chương trình còn hướng dẫn cách xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng theo từng nhóm gồm nguyện vọng mơ ước, phù hợp và an toàn, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.

Các khách mời cũng lưu ý thí sinh cần hoàn tất việc điều chỉnh nguyện vọng sớm, tránh tình trạng quá tải hệ thống vào thời điểm cuối và hạn chế những sai sót kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Một nội dung trọng tâm khác là phân tích bức tranh phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xu hướng lựa chọn tổ hợp xét tuyển của thí sinh. Từ dữ liệu phổ điểm, các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ cạnh tranh giữa các nhóm ngành, phân tích cơ hội việc làm cũng như xu hướng dịch chuyển của thí sinh sang các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao.

Trên cơ sở diễn biến phổ điểm và chỉ tiêu tuyển sinh, các chuyên gia sẽ đưa ra dự báo điểm chuẩn đối với bốn nhóm ngành trọng điểm gồm Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Tài chính, Khoa học xã hội - Truyền thông - Luật và Khoa học sức khỏe. Những nhận định này được kỳ vọng sẽ là cơ sở tham khảo để thí sinh cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng.

Đồng thời, chương trình cũng giải đáp những thắc mắc thường gặp về nguyên tắc xét tuyển, cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đăng ký và gửi tới thí sinh những lời khuyên nhằm giữ tâm lý bình tĩnh, lựa chọn đúng ngành học, đúng năng lực và gia tăng cơ hội bước vào cánh cửa đại học.