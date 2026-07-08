Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lưu ý cực kỳ quan trọng khi chốt nguyện vọng đại học

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Kỳ điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định. Để thí sinh có chiến lược lựa chọn ngành đúng đắn, Báo Tiền Phong tiếp tục livestream chương trình "Điều chỉnh nguyện vọng thông minh" phục vụ bạn đọc. Khách mời đồng hành là chuyên gia đầu ngành, đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh tự tin chốt nguyện vọng trước thời hạn.

Khách mời tham dự chương trình:

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng Tuyển sinh, truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính Marketing.

- Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Host: Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024.

report Chuyên gia tư vấn chiến lược điều chỉnh nguyện vọng đại học
1783477516580-5626187518289764242-g7436471127531770293-b61522a1dfb4efd5cfeadd57eca86a16.jpg
Khép lại chuỗi chương trình Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường là số livestream Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh, diễn ra vào sáng 8/7, tập trung giải đáp những băn khoăn của thí sinh trước thời điểm điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
1783477635681-5626187518289764242-g7436471127531770293-22a004a13111a815492f1d7d69c350b6.jpg
Buổi livestream có sự xuất hiện của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp - Trường Đại học Tài chính Marketing.
1783477721317-5626187518289764242-g7436471127531770293-59404e0a255f205982cd7c769089aede.jpg
Bên cạnh đó, còn có Thạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh truyền thông, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.
1783477729298-5626187518289764242-g7436471127531770293-d866e6ff78ce85cd0ffab41eb467a1af.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Nga - đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích.
1783477517566-5626187518289764242-g7436471127531770293-3cdd1666585bfcf5e98d9945119d17fb.jpg
Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân tiếp tục giữ vai trò host.
report Lưu ý quan trọng khi điều chỉnh nguyện vọng đại học

Ngày 8/7, Báo Tiền Phong tiếp tụclivestream giao lưu cùng phụ huynh, học sinh chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Với tên gọi "Bí quyết điều chỉnh nguyện vọng thông minh", chương trình nhằm cung cấp thông tin cập nhật, phân tích xu hướng tuyển sinh và tư vấn chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả cho thí sinh.

Các chuyên gia sẽ cùng phân tích những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026, đặc biệt là quy định ngưỡng điểm tối thiểu 15 điểm đối với một số phương thức xét tuyển và việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng đăng ký trên hệ thống.

Bên cạnh việc làm rõ tác động của các quy định mới đối với thí sinh, chương trình còn hướng dẫn cách xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng theo từng nhóm gồm nguyện vọng mơ ước, phù hợp và an toàn, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.

1783477667504-5626187518289764242-g7436471127531770293-8921aff1ae69a896a4af63a17d4316e5.jpg

Các khách mời cũng lưu ý thí sinh cần hoàn tất việc điều chỉnh nguyện vọng sớm, tránh tình trạng quá tải hệ thống vào thời điểm cuối và hạn chế những sai sót kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Một nội dung trọng tâm khác là phân tích bức tranh phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xu hướng lựa chọn tổ hợp xét tuyển của thí sinh. Từ dữ liệu phổ điểm, các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ cạnh tranh giữa các nhóm ngành, phân tích cơ hội việc làm cũng như xu hướng dịch chuyển của thí sinh sang các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao.

Trên cơ sở diễn biến phổ điểm và chỉ tiêu tuyển sinh, các chuyên gia sẽ đưa ra dự báo điểm chuẩn đối với bốn nhóm ngành trọng điểm gồm Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Tài chính, Khoa học xã hội - Truyền thông - Luật và Khoa học sức khỏe. Những nhận định này được kỳ vọng sẽ là cơ sở tham khảo để thí sinh cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng.

Đồng thời, chương trình cũng giải đáp những thắc mắc thường gặp về nguyên tắc xét tuyển, cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đăng ký và gửi tới thí sinh những lời khuyên nhằm giữ tâm lý bình tĩnh, lựa chọn đúng ngành học, đúng năng lực và gia tăng cơ hội bước vào cánh cửa đại học.

BÁO TIỀN PHONG
#Chọn ngành và trường đại học #Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển #Chiến lược tuyển sinh 2026 #Dự báo điểm chuẩn và xu hướng tuyển sinh #Tư vấn kỹ năng và lưu ý thí sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe