Kiến trúc sư: TPHCM cần phát triển khu đô thị theo 'mô hình 15 phút'

report Chống ngập TPHCM: Phải đồng bộ 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ

* Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Giải phóng mặt bằng và tái định cư luôn là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án hạ tầng. Cần những mô hình, chính sách bồi thường và công cụ quản trị mới nào để tách bạch và gia tăng tốc độ cho khâu này?

Đối với các khu vực quy hoạch treo liên quan đến hạ tầng kỹ thuật xã hội hoặc chỉnh trang đô thị như chung cư cũ, kênh rạch, TPHCM cần chính sách gì để hấp dẫn các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia gỡ vướng?

Nhà báo Phùng Công Sưởng đặt câu hỏi với Viện trưởng Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM.

* TS. Phạm viết Thuận - Viện trưởng Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM:

Về vấn đề hạ tầng, tôi cho rằng chúng ta cần xác định rõ hạ tầng đồng bộ gồm những loại nào. Theo tôi, có khoảng 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ cần đồng bộ thì TPHCM mới đủ năng lực phát triển kinh tế.

Từ đầu đến giờ, chúng ta chủ yếu nói về hạ tầng giao thông và quy hoạch, trong khi còn nhiều loại hạ tầng khác như điện, nước, thoát nước, khu dân cư, khu công nghiệp và logistics.

Trước mắt, hạ tầng giao thông vẫn là vấn đề lớn, khối lượng công việc của TPHCM rất nặng nề. Chúng ta phải phát triển giao thông đa phương thức để giải quyết kết nối liên vùng, kết nối với các địa phương phụ cận.

Tôi xin đề xuất một số giải pháp kỹ thuật về chống ngập. TPHCM cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Những điểm ngập lớn, không thoát nước được thì cần tính đến việc xây dựng hồ sinh thái.

TS. Phạm viết Thuận - Viện trưởng Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM.

Trước đây, chúng ta xây dựng công trình chủ yếu để chống ngập, nhưng chưa có tư duy đầy đủ về lưu trữ và thoát nước. Nếu không xây dựng được hồ sinh thái trên địa bàn TPHCM thì việc chống ngập sẽ rất khó.

Tiếp đó, cần tính toán đồng bộ hệ thống kênh thoát nước, cống thoát nước và hồ sinh thái. Các dữ liệu này phải được số hóa để phục vụ thiết kế, thẩm định hồ sơ công trình. Sau đó mới tính đến các hạ tầng cầu đường, trường học, bệnh viện và logistics gắn với khu công nghiệp.

Chúng ta cũng cần đặt vấn đề có nên tiếp tục bố trí bệnh viện, trường học trong trung tâm hay không, bởi nếu không giải quyết được vấn đề này thì hạ tầng sẽ không thể đồng bộ.

"Nếu không xây dựng được hồ sinh thái trên địa bàn TPHCM thì việc chống ngập sẽ rất khó" - ông Thuận cho biết

Một vấn đề nữa là hạ tầng điện lưới và an ninh điện. Vừa rồi, có bốn tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam nhưng khi hỏi về công suất điện lưới thì họ rút lui.

Vì vậy, khi phân tích, đánh giá tính đồng bộ của hạ tầng, chúng ta phải nêu rõ tất cả loại hạ tầng nào có thể đồng bộ với nhau, những loại nào chưa thể, từ đó mới xác định được hướng giải quyết.