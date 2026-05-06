Hướng tới xây dựng 'bộ não' dữ liệu quốc gia

Tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập, ngành thống kê nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và được giao trọng trách trở thành “bộ não dữ liệu” phục vụ điều hành quốc gia.

Ngày 6/5, Cục Thống kê - Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn ngành qua các thời kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, khẳng định, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngành thống kê cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ ngày 1/3/2025, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tổ chức lại thành Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính. Trong quá trình chuyển đổi, dù tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, toàn ngành vẫn bảo đảm hoạt động thống kê thông suốt, liên tục, kịp thời, cung cấp thông tin kinh tế-xã hội phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, ngành thống kê cần khẳng định vai trò trụ cột thông tin quan trọng của nền quản trị quốc gia, nâng cao năng lực dự báo, trở thành bộ não dữ liệu phục vụ điều hành quốc gia

Thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ đề nghị ngành cần triển khai nhiệm vụ công tác theo định hướng số hóa, thông minh, thời gian thực, tích hợp dữ liệu phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc gia gắn với phát triển nguồn nhân lực thống kê số, phát triển đội ngũ chuyên trách có chuyên môn cao về chuyển đổi số.

“Tập trung chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng số liệu thống kê theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế, giúp đảm bảo dữ liệu Việt Nam có tính so sánh toàn cầu, công khai phương pháp luận thực hiện tính toán số liệu và quy trình sản xuất số liệu, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thống kê.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - khẳng định, toàn ngành sẽ tập trung đổi mới phương thức sản xuất thông tin thống kê, từng bước chuyển từ mô hình dựa chủ yếu vào điều tra thống kê và báo cáo sang mô hình dữ liệu đa nguồn. Trong đó dữ liệu hành chính là nền tảng, kết hợp dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian và dữ liệu liên kết, nhằm nâng cao chất lượng, độ bao phủ và tính kịp thời của thông tin thống kê.

Mục tiêu thời gian tới, thống kê Việt Nam sẽ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030, và trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.