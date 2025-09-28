Huế cảnh báo người dân hạn chế ra đường để phòng tránh bão

TPO - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế vừa phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân hạn chế ra đường trong thời gian xảy ra bão số 10, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát thông báo khẩn yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi mưa to gió lớn trong bão số 10.

Hiện trường nhà dân tại Huế tan hoang do giông lốc, lực lượng chức năng dầm mưa hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai﻿. Video: Thế Nghĩa

Theo đó, người dân tại Huế cần hạn chế đi lại trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h ngày 28/9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế.

Cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, ngập lụt﻿ tại vùng cao A Lưới, Huế.

Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố được yêu cầu theo dõi sát diễn biến của bão số 10, chủ động chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh, đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Đường sá khu vực trung tâm TP Huế vắng người qua lại sau khi có thông báo khẩn hạn chế ra đường khi xảy ra mưa bão.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình mưa bão trên các kênh thông tin chính thống như Hue-S, Facebook, Trang thông tin phòng chống thiên tai TP Huế, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, rạng sáng 28/9, tại xã Quảng Điền đã xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 90 ngôi nhà dân, trường học. Gió lốc còn làm bị thương một người dân tại xã này, làm ướt 15 tấn thóc của HTX An Xuân. Chính quyền và lực lượng tại chỗ với quân số gần 100 người đang khẩn trương triển khai giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng xã Quảng Điền, TP Huế, giúp dân và trường học khắc phục hậu quả giông lốc.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn TP Huế, trong ngày 28/9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sâu trong đất liền gió cấp 5, giật cấp 6 - 7, kèm mưa to đến rất to. Đặc biệt, tại các xã phường ven biển như Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, mưa bão có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản người dân. Công tác ứng phó cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ, đặc biệt chú ý sơ tán, di dời dân ở vùng nguy hiểm.