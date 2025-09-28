Nhà hàng khu du lịch chưa khắc phục xong bão số 5, tiếp tục lo bão Bualoi

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Hà Tĩnh đang có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; khu vực gần tâm bão đạt cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Tại các xã ven biển như Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Lộc Hà, mực nước dâng do bão dự báo từ 1,0-1,5m; các khu vực Thạch Khê, Thiên Cầm, Kỳ Anh, Vũng Áng, Hoành Sơn cũng ghi nhận mực nước dâng từ 0,5-1,5m, gây nguy cơ ngập úng đê, kè, đường ven biển vào tối và đêm 28/9. Dự báo từ ngày 28 đến 29/9, toàn tỉnh có mưa rất lớn với tổng lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng đô thị và vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo không ra khơi, không lưu trú tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm.