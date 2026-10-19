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Kinh tế

Tài chính - Chứng khoán

Hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận vốn

Ngọc Mai

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết giai đoạn 2026-2030, ngành ngân hàng đặt mục tiêu hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; trang bị kỹ năng số cho 100% tổ trưởng các tổ vay vốn theo lộ trình.

Chiều 19/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan, đưa các chính sách tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khởi nghiệp và các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (ảnh: SBV).

Đáng chú ý, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác. Đây là những mục tiêu gắn với định hướng thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội kinh doanh và tạo việc làm.

Một điểm mới của chương trình là mở rộng sự tham gia của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán, thay vì chỉ tập trung vào một số kênh tín dụng như trước đây. Qua đó, hình thành mạng lưới hỗ trợ đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của từng nhóm phụ nữ.

Đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng.

Tại Ngân hàng Agribank, đến ngày 30/9, có gần 9.200 tổ vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quản lý, với gần 157.000 thành viên và dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

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#Ngân hàng Nhà nước #phụ nữ làm chủ #hỗ trợ vốn #kinh tế bền vững #tín dụng #phụ nữ Việt Nam #chương trình 2026-2030

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