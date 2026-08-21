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HLV Thái Lan: Việt Nam đang là đội chịu áp lực phải thắng

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Anthony Hudson dành nhiều lời khen ngợi đối với đội tuyển Việt Nam, nhưng đồng thời cho biết Thái Lan đã có sự chuẩn bị cho trận chung kết ASEAN Cup 2026.

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HLV Hudson đẩy sức ép phải thắng lên đội tuyển Việt Nam

"Quá trình chuẩn bị của chúng tôi diễn ra rất tốt. Tôi nghĩ việc có thêm thời gian đã giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, chuẩn bị thực sự hiệu quả, với tâm thế bình tĩnh để lên phương án cho trận đấu cuối cùng này.

Tôi tin rằng sau buổi tập hôm nay và cuộc họp vào ngày mai, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Đây là trận đấu mà toàn đội vô cùng hào hứng. Đó là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ và chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó"-ông Anthony Hudson mở lời khi bắt đầu cuộc họp báo diễn ra chiều nay tại Bangkok.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra ngày mai 22/8 trên sân vận động Rajamangala. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở 1 trận chung kết ASEAN Cup. Năm 2024, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch.

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Ông Anthony Hudson hôm nay đánh giá đội tuyển Việt Nam sở hữu dàn quân chất lượng, cả tập thể và cá nhân đồng thời được tổ chức bài bản, chiến thuật tốt.

"Việt Nam thực sự là đối thủ rất mạnh. Trong quá trình chuẩn bị chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng cần phải tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình.

Thái Lan cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt, cả về năng lực cá nhân lẫn sức mạnh tập thể. Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo rằng ngày mai sẽ là màn trình diễn xuất sắc nhất của toàn đội tại giải đấu này. Đó là điều chúng tôi đang tập trung hướng tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tập thể này và đó là tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến khi bước vào trận đấu"-ông Hudson nói.

Theo HLV Hudson, đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đồng thời đẩy sức ép lên đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khi cho rằng kỳ vọng và sức ép phải thắng đang dồn lên vai đội tuyển Việt Nam. Ông Hudson đồng thời nhấn mạnh không hề dùng "chiêu" khi nói ra điều này.

HLV Hudson cho biết khi khởi đầu, Thái Lan không được đánh giá cao. Ông chia sẻ đã nhận được nhiều tin nhắn cho rằng đội không ổn, không vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, Thái Lan đã vào tới chung kết và các cầu thủ trưởng thành hơn.

"Thái Lan trưởng thành với tư cách một tập thể. Chúng tôi sở hữu những phẩm chất cần thiết để ra sân và chiến thắng. Đội rất hào hứng đón nhận thử thách ngày mai"-HLV Hudson tuyên bố.

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Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Anthony Hudson #Thái Lan #Kim Sang-sik

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