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Trực tiếp HLV Kim Sang-sik họp báo trước trận chung kết với Thái Lan

Vĩnh Xuân

TPO - 16h30 chiều nay 21/8, HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok).

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HLV Kim Sang-sik tự hào vì Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở một kỳ ASEAN Cup. Lần đầu tiên năm 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ cả 2 lượt trận, gồm chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay tại Rajamangala.

Trước thềm trận đấu ngày mai 22/8, đội tuyển Việt Nam đã sang Bangkok với lực lượng gồm đầy đủ các trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Patrik Lê Giang...Đoàn quân của ông Kim Sang-sik nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ cả lực lượng và phong độ. Trận đấu tại Rajamangala dù vậy dự báo sẽ không hề dễ dàng.

Theo kế hoạch, 16h30 chiều nay HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Thái Lan.

Tiếp tục cập nhật...

Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #Nguyễn Xuân Son

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