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HLV Kim Sang-sik muốn Xuân Son ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan, khích lệ đặc biệt Đình Bắc

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi và giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan một cách xứng đáng.

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HLV Kim Sang-sik tự hào vì đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan (ảnh Như Ý)

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với cú "đúp" của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Kết quả đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết gặp Thái Lan.

"Tôi cảm ơn các học trò với chiến thắng này, cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. So với bán kết lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn ở lượt về, khắc phục những thiếu sót tồn đọng. Với chỉ có 1 ngày nghỉ và tập luyện, tôi đã thay đổi một số vị trí để bảo toàn thể trạng cho các cầu thủ. Tôi vinh dự và hạnh phúc khi một lần nữa cùng đội tuyển Việt Nam vào chung kết với Thái Lan".

Theo HLV Kim Sang-sik, ông đã xem Thái Lan đá nhưng điều quan trọng phía trước là chuẩn bị cho các cầu thủ Việt Nam hồi phục thể lực. Đề cập đến Nguyễn Đình Bắc, ông Kim Sang-sik cho biết trưa nay ông và các học trò đã tổ chức sinh nhật cho tiền đạo Công an Hà Nội. Tuy nhiên, việc để Đình Bắc đá cả trận không phải vì hôm nay là sinh nhật anh.

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HLV Kim Sang-sik dùng Đình Bắc vì anh trẻ, dồi dào sức khoẻ và đang có phong độ tốt (ảnh Như Ý)

"Đình Bắc trẻ trung, dồi dào sức khoẻ và đang có phong độ tốt. Không chỉ hôm nay đâu, cậu ấy sẽ đá tiếp 2 trận tới. Tôi mong Đình Bắc có thể thi đấu được ở châu Á, châu Âu. Cậu ấy cần chăm chạy hơn khi phòng ngự, còn tấn công thì đủ khả năng đá ở các giải trên rồi "-ông Kim Sang-sik cho biết.

Cũng theo HLV Kim Sang-sik, so với trận lượt đi thì trận lượt về đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn, khắc phục được thiếu sót. Do chỉ có 1 ngày nghỉ và tập luyện, ông đã đảo một số vị trí để đảm bảo thể lực cho cầu thủ.

Đề cập tới Nguyễn Xuân Son, ông Kim Sang-sik cho biết mong ghi 3 bàn trong 2 trận đấu tới sắp với Thái Lan. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết cả Xuân Son và Đình Bắc đều đang có phong độ tốt, nhưng các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam cũng rất nỗ lực. Ông Kim Sang-sik cho biết mong muốn sự cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh hơn, bảo vệ được ngôi vô địch.

Vĩnh Xuân
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #Mỹ Đình

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