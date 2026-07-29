Hàng trăm nữ sinh tới Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội

report Lựa chọn Hoa hậu Việt Nam vì độ uy tín và tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên

Thí sinh Vũ Hồng Hạnh.

Vũ Hồng Hạnh (SN 2003, quê Phú Thọ) từng vào Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, vì vậy cô tự tin hơn khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp cho biết khoảng thời gian sau cuộc thi trước giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm về trình diễn, giao tiếp và đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn.

Theo Hồng Hạnh, điểm cô muốn cải thiện nhất vẫn là khả năng ứng xử trước ban giám khảo. "Tôi hy vọng có thể vượt qua chính mình và đạt được một cột mốc mới tại Hoa hậu Việt Nam", cô nói.

Thí sinh Phạm Thu Anh.

Phạm Thu Anh (SBD 80), quê Bắc Kạn, người dân tộc Tày, vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang có dự định học cao học. Cô từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải rút lui vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, Thu Anh quyết định trở lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Người đẹp cho biết cô đã cố gắng ngủ sớm trước ngày sơ khảo nhưng vẫn hồi hộp đến mức thức giấc nhiều lần. Thu Anh mong ban giám khảo cảm nhận được sự chân thành và cá tính của mình thay vì một hình ảnh được chuẩn bị quá kỹ. Cô thừa nhận phần thi nhân trắc học là thử thách khiến bản thân lo lắng nhất, song tin tưởng vào quy trình tổ chức chuyên nghiệp của Hoa hậu Việt Nam.

Lấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm hình mẫu bởi hình ảnh đẹp và sức lan tỏa tích cực sau đăng quang, Thu Anh mong nếu có cơ hội tiến sâu góp phần quảng bá văn hóa, con người và những điểm đến của quê hương Bắc Kạn.

Thí sinh Đoàn Hải Lan.

Đoàn Hải Lan (SBD 52, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Điện lực, cho biết bản thân vốn khá nhút nhát. Dù nhiều lần được bạn bè và người thân động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô chỉ quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam khi cảm thấy đã đủ tự tin và có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Theo Hải Lan, điều khiến cô lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là uy tín lâu năm cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Người đẹp có năng khiếu múa và mong muốn thể hiện tốt nhất trong phần gặp gỡ ban giám khảo. Dù chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước đây, cô tin sự chân thành và tinh thần sẵn sàng học hỏi sẽ là lợi thế của mình.