Hàng trăm lượt UAV xâm nhập trái phép khu vực sân bay Đà Nẵng

TPO - Việc UAV xâm phạm khu vực cấm bay tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối với hoạt động hàng không, gây thiệt hại nặng nề cho hãng hàng không và hành khách.

Ngày 23/6, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (HKQT) cho biết đã triển khai thí điểm hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái (drone/UAV) tại cảng.

Đà Nẵng quyết dẹp thiết bị bay không người lái trái phép.

Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng đã cảnh báo và phát hiện 597 lượt UAV hoạt động trong vùng kiểm soát. Trong đó có 458 UAV hoạt động trong vùng cấm bay, 139 UAV hoạt động ngoài vùng cấm bay. Lực lượng chức năng xác định 227 lượt UAV hoạt động trong khu vực cấm bay của CHKQT Đà Nẵng.

Công an các phường Hải Châu, Cẩm Lệ tạm giữ nhiều UAV và lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tang vật về hành vi "sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa đăng ký cấp phép bay".

Ngoài ra, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn Đà Nẵng tiến hành rà soát, giám sát các khu vực UAV thường xuyên hoạt động như: Khu vực bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, đường Trần Hưng Đạo; các bãi biển thuộc Võ Nguyên Giáp, Mân Thái, Nguyễn Tất Thành, nơi thường xuyên có dù lượn hoạt động; khu vực phường Hòa Xuân, nơi có nhiều dự án bất động sản; Công viên nước Mikazuki, dự án Vinhome Làng Vân... để có kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng hoạt động UAV trái phép.

UAV xâm phạm khu vực cấm bay tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hoạt động hàng không. Ảnh: Thanh Hiền.

Cảng HKQT Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trung bình mỗi ngày có 300-350 chuyến bay cất, hạ cánh. Việc UAV xâm phạm khu vực cấm bay tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối với hoạt động hàng không, gây thiệt hại nặng nề cho hãng hàng không và hành khách.

Từ tháng 2 đến tháng 4, tại Cảng HKQT Đà Nẵng đã xảy ra 6 vụ liên quan đến thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng tiếp cận sân bay, khu vực cất hạ cánh và 1 sự cố riêng lẻ liên quan đến 3 thiết bị bay không người lái xuất hiện, gây ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay.

Riêng ngày 22/2, một drone xâm phạm hành lang an toàn bay tại Cảng HKQT Đà Nẵng khiến 54 chuyến bay phải điều chỉnh thời gian cất, hạ cánh, chờ cất hoặc chờ hạ cánh để đảm bảo an toàn.