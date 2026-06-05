Đang trao đổi khách quan, thẳng thắn, đầy đủ về xăng E10

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương:
Chương trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam đã được triển khai từ năm 2007, khi Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học. Năm 2012, Thủ tướng ban hành Quyết định 53 quy định lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học, theo đó xăng E5 được thí điểm tại 7 địa phương từ cuối năm 2014 và chính thức thay thế hoàn toàn xăng RON 92 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2018.
Xăng E10 cũng nằm trong lộ trình từ năm 2017 nhưng chưa thể triển khai do các yếu tố về nguồn cung và hạ tầng. Việc chuyển sang xăng sinh học xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược.
Trước hết, việc pha ethanol vào xăng giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, ethanol được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch hữu hạn.
Phát triển nhiên liệu sinh học cũng tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu và ngành công nghiệp sản xuất ethanol, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Yếu tố an ninh năng lượng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy triển khai E10.
Hiện nay, khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế.
Theo tính toán, mỗi lít xăng đốt cháy thải ra khoảng 2,3-2,5 kg CO2; nếu thay thế 1 triệu m3 xăng khoáng bằng E10 mỗi năm có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2.
Về lo ngại ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy từ năm 2015. Kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10, trong khi số xe đời cũ chiếm tỷ lệ nhỏ. Thông tư 50 về kinh doanh xăng E10 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Petrolimex và PVOIL đã thí điểm phân phối E10 tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM.
Trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng. Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng xe gặp sự cố sau khi đổ E10, chúng tôi đề nghị cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Việt Nam chính thức triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Đây là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Chính phủ, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Những ngày qua, cùng với sự đồng tình và ủng hộ đối với chủ trương phát triển nhiên liệu sạch, Báo Tiền Phong cũng ghi nhận nhiều băn khoăn từ bạn đọc, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Người dân đặt câu hỏi liệu E10 có thực sự phù hợp với phương tiện đang sử dụng, có ảnh hưởng đến động cơ hay không, có làm tăng chi phí vận hành hay không?
Doanh nghiệp quan tâm tới nguồn cung ethanol, hạ tầng phối trộn, chi phí chuyển đổi và khả năng phát triển bền vững của thị trường nhiên liệu sinh học trong thời gian tới. Đó đều là những vấn đề chính đáng, cần được trao đổi một cách công khai, minh bạch và trên cơ sở khoa học.
Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm hôm nay với mong muốn tạo ra một diễn đàn đối thoại đa chiều, nơi những vấn đề đang được xã hội quan tâm sẽ được nhìn nhận một cách khách quan, thẳng thắn và đầy đủ.
Thông qua chương trình, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những căn cứ, mục tiêu và lợi ích của việc triển khai E10; đánh giá thực tiễn thị trường sau những ngày đầu áp dụng; lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện và các chuyên gia kỹ thuật; đồng thời giải đáp những băn khoăn của người dân để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn.
Từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Sau những ngày đầu triển khai trên toàn quốc, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ thị trường, việc sử dụng E10 cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Nhiều câu hỏi được đặt ra như: E10 có thực sự phù hợp với hàng chục triệu xe máy, ô tô đang lưu hành hay không? Có cần súc bình xăng, thay thế phụ tùng hay điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi? Chất lượng nhiên liệu được kiểm soát như thế nào? Giá bán E10 sẽ được xây dựng ra sao để đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng? Nguồn cung ethanol trong nước có đáp ứng được nhu cầu khi E10 được triển khai trên diện rộng?
Không chỉ là câu chuyện của một loại nhiên liệu mới, việc triển khai E10 còn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng.
Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nguồn cung, hạ tầng phối trộn và phân phối E10; cơ chế giá để tạo động lực cho người dân sử dụng nhiên liệu sinh học; giải pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng; khả năng tương thích của E10 với các loại phương tiện đang lưu hành; cũng như cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh những phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu…
Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” vào sáng 5/6, tại Hà Nội.
* Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:
- Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương
- Đại diện các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty xăng dầu quân đội, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, cùng đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam; các hãng xe ô tô; chuyên gia và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
* Về phía Báo Tiền Phong:
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Ông Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong.