Đang trao đổi khách quan, thẳng thắn, đầy đủ về xăng E10

report Chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng về xăng E10

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương:

Chương trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam đã được triển khai từ năm 2007, khi Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học. Năm 2012, Thủ tướng ban hành Quyết định 53 quy định lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học, theo đó xăng E5 được thí điểm tại 7 địa phương từ cuối năm 2014 và chính thức thay thế hoàn toàn xăng RON 92 trên toàn quốc từ ngày 1/1/2018.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương.

Xăng E10 cũng nằm trong lộ trình từ năm 2017 nhưng chưa thể triển khai do các yếu tố về nguồn cung và hạ tầng. Việc chuyển sang xăng sinh học xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược.

Trước hết, việc pha ethanol vào xăng giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, ethanol được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch hữu hạn.

Phát triển nhiên liệu sinh học cũng tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu và ngành công nghiệp sản xuất ethanol, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Yếu tố an ninh năng lượng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy triển khai E10.

Theo ông Đào Duy Anh, việc chuyển sang xăng sinh học xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược.

Hiện nay, khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế.

Theo tính toán, mỗi lít xăng đốt cháy thải ra khoảng 2,3-2,5 kg CO2; nếu thay thế 1 triệu m3 xăng khoáng bằng E10 mỗi năm có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2.

Về lo ngại ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy từ năm 2015. Kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10, trong khi số xe đời cũ chiếm tỷ lệ nhỏ. Thông tư 50 về kinh doanh xăng E10 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Petrolimex và PVOIL đã thí điểm phân phối E10 tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM.

Trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng. Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng xe gặp sự cố sau khi đổ E10, chúng tôi đề nghị cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu.