Đang công bố top 25 Hoa hậu Việt Nam

report Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc

Tối nay, Hoa hậu Việt Nam năm 2026 bước vào một dấu mốc quan trọng trên hành trình Miền hương sắc - Chung khảo toàn quốc, tại thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng là một thành phố tươi đẹp trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Một thành phố với rừng vàng - biển bạc - với rất nhiều di tích, danh thắng tiêu biểu của đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong nhịp phát triển ngày hôm nay, thành phố luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử truyền thống ngàn năm vô cùng quý báu. Một thành phố hào hùng trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc, hào hiệp trong lao động sản xuất và con người Hải Phòng thật hào hoa, phóng khoáng trọng nghĩa tình…!

Tinh thần ấy cùng gặp gỡ với chủ đề Miền hương sắc của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa, và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc.

Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tối nay, trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bộ ban ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành của thành phố và phường Đồ Sơn cùng quý nhà tài trợ, đồng hành, các cơ quan truyền thông báo chí, quý khán giả, người hâm mộ của thành phố Hải Phòng và cả nước.