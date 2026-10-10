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Hoa hậu

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Đang công bố top 25 Hoa hậu Việt Nam

Nhóm PV

TPO - 20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).

report Công bố 25 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất

2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362

3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818

4. Lê Phương Nghi - SBD 031

5. Gouband Lisa - SBD 124

6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982

7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450

8. Phạm Vân Hà - SBD 638

9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106

10. Đinh Diệu Anh - SBD 186

11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308

12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826

13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602

14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693

15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168

16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090

17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582

18. Tạ Thị Hoa - SBD 618

19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864

20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240

21. Bùi Minh Phương - SBD 082

22. Bùi Mai Linh - SBD 510

23. Lưu Phương Anh - SBD 290

24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856

25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076

report Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ trước sự tiến bộ của các thí sinh
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Theo dõi phần trình diễn dạ hội của các thí sinh, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhớ lại hình ảnh của mình một năm trước, khi khoác lên chiếc đầm lộng lẫy, bước ra sân khấu với tâm trạng đầy lo lắng và áp lực. Từng trải qua những cảm xúc ấy, cô hiểu nỗi hồi hộp của các cô gái khi tìm cách thể hiện bản thân và tỏa sáng trước khán giả.

Trúc Linh bày tỏ sự bất ngờ trước tiến bộ của các thí sinh. Theo cô, từ những buổi sơ duyệt đầu tiên còn một vài thiếu sót nhỏ, các cô gái đã cải thiện rõ rệt, mang đến những phần trình diễn mãn nhãn trong đêm chung khảo. Cô cũng nhắn nhủ các thí sinh giữ bình tĩnh, tin vào bản thân và mang theo nguồn năng lượng tích cực để bước tiếp.

report Sân khấu sáng bừng với màn trình diễn trang phục dạ hội
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Phần trình diễn trang phục dạ hội của tốp 32 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả vào giác mềm mại, sâu lắng, tiếp nối từ sự bùng nổ của trang phục áo tắm.
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Thí sinh Đoàn Xuân Khánh Linh chọn trang phục có tông màu xanh chủ đạo. là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam, đến từ TPHCM. Cô gây chú ý với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Khánh Linh cho biết cô chuẩn bị cho hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm nay.
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Trước đêm chung khảo, Nguyễn Thái Anh Thư gặp chấn thương nhỏ ở cổ chân nhưng nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất và tinh thần phấn chấn cho đêm thi quan trọng. Cô bước ra với thần thái tự tin, chững chạc và làm chủ hoàn toàn sân khấu.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang chọn đầm dạ hội ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể. Rất nhiều khán giả hô to để cỗ vũ khi Yến Trang bước ra sân khấu.
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Là một trong những gương mặt nổi bật của Trường Đại học Ngoại thương tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi luôn khát khao chinh phục danh hiệu cao nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Từ phần trình diễn áo tắm đến dạ hội, Phương Nghi đã hoàn thành trọn vẹn.
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Thí sinh Trịnh Ngọc Huyền catwalk uyển chuyển, mềm mại trong phần trình diễn trang phục dạ hội.
report Lắng đọng cảm xúc cùng Lưu Hiền Trinh và Will (365)
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Ca khúc Em về tinh khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo, do hai ca sĩ Will và Lưu Hiền Trinh thể hiện, đưa khán giả từ không khí sôi động của phần thi áo tắm đến những phút giây lắng đọng để bắt đầu vào phần thi dạ hội.
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Đây là màn tái xuất ý nghĩa của Lưu Hiền Trinh khi cô được biểu diễn ngay tại quê hương Hải Phòng. Hôm nay, Hiền Trinh chuẩn bị chỉn chu đến những thứ nhỏ nhất. Cô hát tốt, trình diễn sáng sân khấu và đầu tư mạnh cho trang phục.
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Những giai điệu nồng nàn, nâng niu vẻ đẹp trong trẻo và những rung động dịu dàng của tình yêu mở đầu cho sự trở lại đầy cuốn hút của top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngay sau đây, các thí sinh bước vào màn trình diễn trang phục dạ hội.
report Khán giả nín thở đợi công bố thí sinh vào top 32
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Các khán giả chắp tay cầu nguyện, chờ đợi thí sinh mình yêu thích được xướng tên trong top 32 Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Người nhà thí sinh và hàng nghìn khán giả nín thở theo dõi kết quả. Càng về cuối, khi top 32 sắp công bố xong, sự hồi hộp của người nhà, khán giả tăng lên gấp nhiều lần.
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Người thân của thí sinh Nguyễn Yến Trang reo hò khi cô vào top 32 thí sinh, góp mặt trong màn trình diễn trang phục dạ hội.
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Giây phút vỡ òa cảm xúc trên khán đài. Đó là cảm giác chiến thắng, được mãn nguyện khi thí sinh họ ủng hộ, yêu thích có cơ hội tiến sâu tại cuộc thi sắc đẹp năm nay.
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Gia đình mang băng rôn, bảng LED cổ vũ thí sinh, tạo nên nhiều hình ảnh ấn tượng không kém cạnh các khoảnh khắc trên sân khấu.
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Người thân của thí sinh Lưu Phương Anh cổ vũ nhiệt tình.
report Vỡ òa cảm xúc cùng 32 cô gái được gọi tên vào màn trình diễn trang phục dạ hội

Sự kịch tính đẩy lên cao trào khi top 32 chỉ còn 4 suất. Lần lượt Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh và Nguyễn Yến Trang được gọi tên trong sự vỡ òa của các cô gái và phấn khích từ 3.000 khán giả. Những thí sinh còn lại không được đi tiếp nhưng họ đã trải qua hành trình tuyệt vời cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, từ chặng đầu tiên ở Vòng sơ khảo cho đến nhà chung, trải qua gần 2 tháng tập luyện khắc nghiệt trước khi đặt chân đến Hải Phòng.

video Bùng nổ khoảnh khắc 53 thí sinh diễn áo tắm
report Công bố 32 thí sinh đi tiếp ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

1. Vũ Hồng Hạnh

2. Trương Văn Tú Tâm

3. Nguyễn Thị Thảo

4. Bùi Thị Thái Thanh

5. Lê Trần Bảo My

6. Ngô Thị Mai Hoa

7. Lê Kim Ngân

8. Đoàn Hải Lan.

9. Mai Thị Yến Nhi

10. Nguyễn Thị Thúy Linh

11. Bùi Mai Linh

12. Bùi Minh Phương

13. Nguyễn Thị Hoa

14. Trịnh Ngọc Huyền

15. Tạ Thị Hoa

16. Nguyễn Thái Anh Thư

17. Vũ Thị Khánh Vi

18. Lưu Phương Anh

19. Nguyễn Thị Kim Châu

20. Hoàng Thị Hà Phương

21. Nguyễn Thục Uyên Nhi

22. Phạm Lê Ái Linh

23. Đặng Thị Ngọc Lan

24. Đinh Diệu Anh

25. Đinh Hoàng Gia Linh

26. Phạm Vân Hà

27. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

28. Gouband Lisa

29. Nguyễn Hồng Hạ Nghi

30. Lê Phương Nghi

31. Trần Xuân Khánh Linh

32. Nguyễn Yến Trang

report Mãn nhãn với màn trình diễn áo tắm của 53 thí sinh
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Sau phần đồng diễn, các cô gái lần lượt bước vào phần thi áo tắm cá nhân. Trong trang phục áo tắm, 53 thí sinh thể hiện hình thể, phong thái và kỹ năng catwalk.
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Các thí sinh được chia thành bảy nhóm để lần lượt trình diễn trên sân khấu. Mỗi cô gái có phần thể hiện riêng trước Ban Giám khảo.
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Đây là phần thi quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng sàng lọc đầu tiên trong đêm Chung khảo.
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Kết thúc phần trình diễn áo tắm, Ban Giám khảo lựa chọn 32 thí sinh đi tiếp.
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Kết quả được công bố ngay trên sân khấu, đồng nghĩa với việc 21 cô gái dừng bước trước phần thi trang phục dạ hội.
report Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 thắp sáng cả vùng trời
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Hoa hậu Việt Nam 2026 chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng.
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Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
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Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Các lớp không gian mở rộng từ trung tâm sang hai bên, kết hợp màn hình LED cong và kết cấu giật lớp, gợi những cánh sen đang xòe nở.
video Bùng nổ với tiết mục 'Like An Angel' và phần thi áo tắm
report Lưu Hiền Trinh cùng 53 thí sinh "đốt cháy" sân khấu
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Chất giọng nội lực của Lưu Hiền Trinh, hòa với nền nhạc slap house sôi động, cùng sự trở lại của 53 thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục áo tắm đã làm bừng sáng sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nữ ca sĩ góp mặt với hai ca khúc Like An Angel Em về tinh khôi kết hợp cùng đội hình 20 vũ công mang đến những tiết mục bùng nổ khiến cả khán đài 3.000 khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.
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Ca sĩ Lưu Hiền Trinh từng giành giải Quán quân Tiếng hát truyền hình TPHCM 2012 và Á quân Nhân tố bí ẩn 2016 (X-Factor). Bên cạnh giọng hát tốt, trên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, cô cho thấy kỹ năng trình diễn ngày càng tiến bộ.
video 53 thí sinh khoe sắc với áo dài tôn vinh nét đẹp ba miền
report Mỗi tà áo dài kể một câu chuyện riêng của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026
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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tỏa sáng trong màn trình diễn áo dài. Ở từng bước đi, các cô gái mang đến nét duyên riêng cho mỗi tà áo, thể hiện thông điệp và ý nghĩa riêng biệt.
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Thí sinh Gouband Lisa khoe bước catwalk uyển chuyển, thanh thoát.
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Từ miền cao, hành trình xuôi về miền Trung với hai sắc thái khác nhau của vẻ đẹp kinh kỳ. Những thiết kế mang dấu ấn mỹ thuật cung đình, với hoa văn và đường nét tinh tế, gợi nét trang nhã của vùng đất giàu di sản.
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Vẻ đẹp ấy hòa cùng phong thái các thí sinh, tôn lên nét đằm thắm, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam.
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Từng họa tiết thêu tay tỉ mỉ gợi lại một thời vàng son qua ngôn ngữ thời trang đương đại, sang trọng và nữ tính.
report Hoàng Rob tỏa sáng trên sân khấu
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Hoàng Rob mang đến sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 Hoa Đào, ca khúc được biểu diễn tại tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tạo nên dấu ấn và gây ấn tượng mạnh cho khán giả.
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Những giai điệu mang vẻ đẹp dịu dàng của sắc hoa và sức sống bền bỉ qua thử thách, cũng chính là tinh thần của 53 cô gái đang nuôi dưỡng ước mơ trên hành trình Hoa hậu Việt Nam.
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Hoàng Rob là nghệ sĩ violin đương đại, được biết đến với phong cách kết hợp violin và âm nhạc hiện đại. Anh là nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên nhận Giải Âm nhạc Cống hiến 2017.
report Màn trình diễn áo dài "Dọc miền di sản" thấm đẫm văn hóa truyền thống
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Phần thi áo dài mở đầu bằng tiết mục violin Hoa đào do nghệ sĩ Hoàng Rob biểu diễn, với sự hỗ trợ của vũ đoàn Sắc Màu. Trên nền nhạc, 53 thí sinh lần lượt trình diễn bộ sưu tập Dọc miền di sản của Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân. Bộ sưu tập khai thác hình ảnh văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam qua những thiết kế áo dài mang dấu ấn của từng vùng miền.
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Hành trình bắt đầu từ Hà Nội - nơi nét thanh lịch đã thấm vào khí chất người Tràng An. Những tà áo dài lụa mềm mại, điểm đường thêu tay tỉ mỉ, hòa cùng khăn voan nhẹ nhàng, tôn lên nét duyên dáng, nền nã của người phụ nữ Hà thành.
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Trong những thiết kế ấy, nét tinh tế qua từng cử chỉ, từng bước đi của các cô gái tiếp nối vẻ thanh lịch truyền thống bằng phong thái tự tin của tuổi trẻ.
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Thí sinh Đinh Diệu Anh đến từ Hà Nội dịu dàng khoe sắc với áo dài.
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Cô gái Khmer - Neang Lin - trình diễn trang phục áo dài.
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Rời Hà Nội, hành trình ngược lên Tây Bắc, nơi những tầng mây ôm lấy triền núi bảng lảng trong sương.
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Qua nét vẽ thủ công và đính kết tỉ mỉ, cảnh sắc vùng cao hiện lên trên những tà áo dài, mềm mại theo từng chuyển động. Vẻ khoáng đạt của núi rừng hòa cùng phong thái tự tin, làm nổi bật nét riêng của mỗi cô gái.
report Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc

Tối nay, Hoa hậu Việt Nam năm 2026 bước vào một dấu mốc quan trọng trên hành trình Miền hương sắc - Chung khảo toàn quốc, tại thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng là một thành phố tươi đẹp trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn ra biển lớn. Một thành phố với rừng vàng - biển bạc - với rất nhiều di tích, danh thắng tiêu biểu của đất nước.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong nhịp phát triển ngày hôm nay, thành phố luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử truyền thống ngàn năm vô cùng quý báu. Một thành phố hào hùng trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc, hào hiệp trong lao động sản xuất và con người Hải Phòng thật hào hoa, phóng khoáng trọng nghĩa tình…!

Tinh thần ấy cùng gặp gỡ với chủ đề Miền hương sắc của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa, và biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc.

Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tối nay, trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bộ ban ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, các sở ban ngành của thành phố và phường Đồ Sơn cùng quý nhà tài trợ, đồng hành, các cơ quan truyền thông báo chí, quý khán giả, người hâm mộ của thành phố Hải Phòng và cả nước.

report Màn đồng diễn bùng nổ của Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng 53 thí sinh
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Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mở đầu với màn biểu diễn của ca sĩ Will - cựu thành viên nhóm 365, là một trong những anh tài đang gây sốt ở game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ mang lên sân khấu ca khúc Xinh hơn cả hoa, làm bùng nổ với khả năng kiểm soát sân khấu ấn tượng.
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Bên cạnh ca sĩ Will, tiết mục mở đầu có vũ đoàn Sắc Màu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.
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Nhan sắc rạng ngời của Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khi bước ra sân khấu.
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Ca sĩ Will trình diễn cùng hoa, á hậu và các thí sinh. Màn trình diễn với tiết tấu sôi động, truyền đi thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt.
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Những bước catwalk, vũ đạo uyển chuyển của thí sinh.
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53 cô gái đã tập luyện kỹ lưỡng cho tiết mục đồng diễn.
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Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mở màn rực rỡ, mãn nhãn, khiến 3.000 khán giả đứng ngồi không yên.
report Loạt hình ảnh ấn tượng ở đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
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Dưới khán đài, nhiều gia đình căng băng rôn để cổ vũ các thí sinh, tạo nên rất nhiều hình ảnh sinh động, ý nghĩa cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam.
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Sự xuất hiện của người thân là nguồn năng lượng tuyệt vời cho 53 thí sinh.
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Khán giả tranh thủ lưu lại khoảnh khắc góp mặt ở chương trình.
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Hàng nghìn khán giả đến với Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng từ rất sớm. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm bùng nổ cùng "Miền hương sắc".
report Chật kín người tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
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3.000 chỗ ngồi tại sân khấu Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã sớm được khán giả ngồi kín. Trong số này có nhiều gia đình ba thế hệ đến để cổ vũ cho con, cháu của mình trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Sự nồng nhiệt của khán giả tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái bước vào đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Người Hải Phòng đón cuộc thi bằng sự nhiệt thành và lòng mến khách, góp phần làm nên sức nóng của đêm hội nhan sắc.
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Khán giả thích thú chụp ảnh cùng Hoa hậu Mai Phương. Hải Phòng từng có hai người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương năm 2002 và Nguyễn Thị Huyền năm 2004.
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Quy tụ 53 thí sinh, đêm Chung khảo với sân khấu ngoài trời hướng biển hoành tráng tại Đồ Sơn, Hải Phòng, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và du khách địa phương.
report Chính thức bắt đầu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

20h tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bắt đầu. Đêm thi diễn ra tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).

Sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Chương trình được livestream trực tuyến trên các nền tảng YouTube, fanpage chính thức của Báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam, YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media cùng các kênh YouTube, Fanpage, TikTok, FPT Play từ Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Trước đó, thảm đỏ được "hâm nóng" với sự xuất hiện của dàn hoa, á hậu, người đẹp và ban giám khảo cùng đông đảo đại biểu, khách mời như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương...

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Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức bắt đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng cho đêm bùng nổ, trọn vẹn cảm xúc cùng 53 thí sinh.
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi (trái) và đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - thành viên ban giám khảo.
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Từ trái qua: Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cố vấn cuộc thi, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
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Dàn giám khảo gồm nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, đạo diễn Lê Thiện Viễn, MC Trần Ngọc sẵn sàng chấm chọn thí sinh.
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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đẹp lộng lẫy với váy tông màu pastel khoe vai trần.
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Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo đã sẵn sàng.

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