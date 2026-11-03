Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sáng 3/11, tại khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, hé lộ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Hải Phòng.

Vương miện luôn là một trong những biểu tượng được quan tâm tại các mùa Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ dành cho người đẹp giành ngôi vị cao nhất, vương miện còn gắn với hình ảnh và thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải. Vì vậy, màn công bố thiết kế vương miện được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của buổi họp báo.

img-6764.jpg
img-6701.jpg
Sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, các thí sinh ngày một trưởng thành. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Những thông tin về vương miện và đêm chung kết được công bố tại họp báo ngày 3/11 tiếp tục hoàn thiện bức tranh về chặng thi quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026, trước khi 25 thí sinh bước vào cuộc tranh tài quyết định để tìm ra người đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ngay sau đêm chung khảo toàn quốc, 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất.

Sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, các thí sinh ngày một trưởng thành, sẵn sàng bước vào những phần thi bùng nổ trong đêm chung kết.

Đêm chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #vương miện hoa hậu #đêm chung kết #25 thí sinh #Hải Phòng #họp báo hoa hậu

Cùng chuyên mục

Hoa khôi Ngoại thương: ‘Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin’

Hoa khôi Ngoại thương: ‘Hoa hậu Việt Nam tôi luyện bản lĩnh, sự tự tin’

TPO - Sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi có nhiều trải nghiệm lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Từng nghe nói về sự cạnh tranh ở các cuộc thi nhan sắc, cô bất ngờ khi tìm thấy “gia đình thứ hai”, học được sự tự tin và bản lĩnh từ những người bạn cùng thi.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi quốc tế

TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam và Á hậu Ngô Bảo Ngọc quyết định từ bỏ quyền dự thi MGI All Stars mùa hai tại Thái Lan. Nguyên nhân là ông Nawat - Chủ tịch MGI - cho phép Việt Nam có nhiều đại diện được tham gia.

Sắp đóng cổng bình chọn 4 danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

Sắp đóng cổng bình chọn 4 danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cổng bình chọn 4 danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đóng vào 23h50 ngày 2/11. Năm thí sinh dẫn đầu mỗi hạng mục được đề cử để ban giám khảo lựa chọn người chiến thắng, trong đó danh hiệu Đại sứ Nhân ái mang đến cơ hội vào thẳng Top 10 cuộc thi.

Sức nóng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng

TPO - Chỉ còn 5 ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh tập luyện từ sáng đến đêm để kịp tiến độ. “Em nhắm mắt là tưởng tượng các động tác đã tập để nhớ bài”, Nguyễn Yến Trang chia sẻ.

Điều 25 cô gái mong chờ nhất ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

Điều 25 cô gái mong chờ nhất ở chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Từ sáng đến đêm, 25 cô gái căng mình trong phòng tập, miệt mài với từng động tác vũ đạo, từng bước di chuyển đội hình. Sau nhiều tháng đồng hành, rèn luyện, các cô gái đang dồn sức cho đêm thi quyết định ngày 7/11 tại Hải Phòng. Ai sẽ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?

Hậu trường lội bùn, nhặt rác trên biển của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Hậu trường lội bùn, nhặt rác trên biển của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn: 'Hoa hậu Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch Hải Phòng'

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn: 'Hoa hậu Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch Hải Phòng'

TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.

Hoa khôi Đại học Ngoại thương, IELTS 7.5 thử trả lời ứng xử

Hoa khôi Đại học Ngoại thương, IELTS 7.5 thử trả lời ứng xử

TPO - Nhận câu hỏi chọn làm người nổi tiếng hay người có ích, Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi chọn sống có ích, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Từng dành toàn bộ tiền học bổng cho dự án Gieo mầm tương lai, cô khẳng định tiếp tục làm thiện nguyện dù có đăng quang Hoa hậu Việt Nam hay không.

Cô gái vào thẳng chung kết Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi bất ngờ'

Cô gái vào thẳng chung kết Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi bất ngờ'

TPO - Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ giải Thí sinh được yêu thích nhất chung khảo. Từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cô muốn tiếp tục thử sức, học hỏi. “Tôi muốn tuổi trẻ của mình rực rỡ thêm lần nữa ở sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026”, cô nói.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe