Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ngày 3/11, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết tại Hà Nội, công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang và chia sẻ những thông tin về đêm thi quyết định. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sáng 3/11, tại khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, hé lộ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, đồng thời chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Hải Phòng.

Vương miện luôn là một trong những biểu tượng được quan tâm tại các mùa Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ dành cho người đẹp giành ngôi vị cao nhất, vương miện còn gắn với hình ảnh và thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải. Vì vậy, màn công bố thiết kế vương miện được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của buổi họp báo.

Sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, các thí sinh ngày một trưởng thành. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Những thông tin về vương miện và đêm chung kết được công bố tại họp báo ngày 3/11 tiếp tục hoàn thiện bức tranh về chặng thi quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam 2026, trước khi 25 thí sinh bước vào cuộc tranh tài quyết định để tìm ra người đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ngay sau đêm chung khảo toàn quốc, 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi quan trọng nhất.

Sau thời gian rèn giũa các kỹ năng vũ đạo, hùng biện, tham gia các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế, các thí sinh ngày một trưởng thành, sẵn sàng bước vào những phần thi bùng nổ trong đêm chung kết.

Đêm chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.