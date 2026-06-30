Chuyện thật như đùa: Máy bay chỉ có 1 khách, phải dùng bao cát để cân bằng

TPO - Một hành khách trên chuyến bay của United Airlines từ Huntsville đến Houston đã có trải nghiệm hiếm gặp khi trở thành người duy nhất trên toàn bộ máy bay. Do số lượng hành khách quá ít, hãng hàng không phải bổ sung bao cát để đảm bảo cân bằng trọng tâm trước khi cất cánh.

Một chuyến bay của United Airlines vừa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi cất cánh chỉ với duy nhất một hành khách.

Chuyến bay được khai thác bởi CommutAir - đối tác khu vực của United Airlines trên tuyến từ sân bay quốc tế Huntsville (bang Alabama) đến sân bay George Bush Intercontinental ở Houston (bang Texas) bằng máy bay Embraer ERJ-145 có sức chứa 50 ghế.

Nữ hành khách sau đó chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình trên mạng xã hội. Cô cho biết mình là vị khách duy nhất trên chuyến bay.

Theo lời kể của nữ hành khách, phi hành đoàn đã dành cho cô sự chăm sóc "có một không hai", từ những lời chào trước chuyến bay cho đến việc mời cô vào tham quan buồng lái sau khi máy bay hạ cánh.

Một hành khách trên chuyến bay của United Airlines từ Huntsville đến Houston đã có trải nghiệm hiếm gặp khi trở thành người duy nhất trên chuyến bay. Ảnh: Aviation A2Z.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy khoang hành khách trống hoàn toàn. Thực tế, các hãng hàng không vẫn khai thác những chuyến bay có rất ít khách, nhưng trường hợp chỉ chở một hành khách trên cả chuyến bay thương mại theo lịch trình là điều rất hiếm xảy ra.

Một chi tiết khác cũng khiến nhiều người bất ngờ là việc nhân viên mặt đất phải đưa các bao cát lên máy bay trước giờ khởi hành. Theo nữ hành khách, cô được thông báo rằng máy bay "quá nhẹ" nên cần bổ sung thêm tải trọng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng không, mục đích của việc này không phải để tăng tổng trọng lượng máy bay mà nhằm đảm bảo sự cân bằng trọng tâm. Mọi máy bay đều phải hoạt động trong giới hạn trọng tâm nghiêm ngặt do nhà sản xuất và cơ quan quản lý quy định. Khi số lượng hành khách và hành lý quá ít trong khi lượng nhiên liệu vẫn được nạp theo kế hoạch, trọng tâm của máy bay có thể nằm ngoài giới hạn cho phép.

Để khắc phục, các hãng hàng không có thể sử dụng tải trọng tạm thời như bao cát hoặc các vật nặng khác, thường được đặt trong khoang hành lý hoặc cố định chắc chắn trong khoang hành khách nhằm đảm bảo an toàn trong suốt chuyến bay.

Nhiều người cho rằng một chuyến bay quá ít khách sẽ bị hủy, nhưng trên thực tế các hãng hàng không vẫn có thể quyết định khai thác vì nhiều lý do vận hành. Máy bay và phi hành đoàn đều phải tuân thủ lịch trình chặt chẽ để tiếp tục phục vụ các chặng bay tiếp theo. Việc hủy một chuyến bay có thể kéo theo hàng loạt xáo trộn về điều phối máy bay, nhân sự và làm gia tăng chi phí khai thác.

Theo giới chuyên môn, những chuyến bay chỉ có một hành khách từng xuất hiện trong giai đoạn đại dịch COVID-19, thời điểm đó nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, trong điều kiện khai thác bình thường như hiện nay, trường hợp trên vẫn được xem là cực kỳ hiếm gặp, biến hành trình từ Huntsville đến Houston trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với cả hành khách lẫn phi hành đoàn.