Chương trình thi đua phải hiệu quả, thực chất, khen thưởng đúng, trúng, kịp thời

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời.

Sáng 15/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ I để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Hội đồng, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP

Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải trở thành hệ sinh thái khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển đất nước của toàn xã hội...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng hoàn thiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030.”

“Việc phát động phong trào thi đua phải gắn với quan điểm chỉ đạo, tinh thần, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đặt ra đó là đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhưng phải bền vững và gắn với nâng cao đời sống của nhân dân”, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ.

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời.

Yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng cho rằng không nhất thiết đưa tất cả chỉ tiêu vào phong trào thi đua mà cần gắn kết với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Thủ tướng cũng lưu ý, để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát lại các phong trào hiện có để tránh trùng lắp về nội dung và tên gọi. Cần có một chương trình thi đua tổng thể, ngắn gọn, có tính đại diện cao để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, năm nay được xác định là năm hướng về cơ sở, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường.

Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, Thủ tướng yêu cầu tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, ách tắc tại địa phương và đơn vị mình quản lý.

