Chi hàng trăm triệu đồng để luyện IELTS

report Nạn nhân của việc học tiếng Anh theo mẹo

Host: Từ chia sẻ của Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh về việc học tiếng Anh theo mẹo không còn hiệu quả, bạn Phương Anh cảm thấy thế nào?

Bạn Phương Anh:

Giống như cô Ngọc Anh chia sẻ, em là nạn nhân của việc học tiếng Anh theo từ vựng và theo mẹo.

Từ nhỏ, em sao chép từ, nhớ từ đó là nghĩa như thế, một thời gian sau, nhìn lại, mình có copy nhưng không nhớ là gì. Hồi xưa, khi bắt đầu học IELTS, em gặp nhiều khó khăn. Em bắt đầu tìm đến giải pháp mới là phương pháp scan.

Với mỗi bài học, em sẽ scan qua một lượt để xem khái niệm là gì, tô đậm những chỗ cần ghi nhớ để tiếp thu nhanh hơn. Khi lật sách qua từng bài học sẽ nắm được ý chính là gì.