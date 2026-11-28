Bóng bàn Việt Nam và Lào thống nhất chủ trương hợp tác, hỗ trợ phát triển

Ngày 27/11, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã có cuộc gặp nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong, thống nhất chủ trương hợp tác giữa đôi bên.

Các VĐV bóng bàn Lào tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng 2026

Trước đó, Liên đoàn bóng bàn Lào đã cử VĐV tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026.

Tại cuộc gặp, ông Samland Phankhavong cho biết, chuyến thi đấu của đội tuyển Lào tại giải bóng bàn ở Hà Nội có ý nghĩa thiết thực về chuyên môn, giúp các vận động viên được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, bóng bàn Lào hiện vẫn thiếu cơ hội thi đấu ở môi trường có mặt bằng chuyên môn cao. Vì vậy, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ bày tỏ vui mừng trước đề nghị hợp tác của phía Lào, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để cùng phát triển phong trào và nâng cao trình độ bóng bàn hai nước.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ nhận quà kỷ niệm từ Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Lào Samland Phankhavong.

Theo định hướng được lãnh đạo hai Liên đoàn thống nhất, phía Việt Nam sẽ hỗ trợ đội tuyển Lào tập huấn tại Việt Nam, trước mắt hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng dự kiến cử đội tuyển sang Lào thi đấu giao lưu, đồng thời hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên trẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức của bóng bàn nước bạn. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng sẽ làm cầu nối để các vận động viên Lào có thể tập huấn tại nhiều thời điểm khác nhau ở các trung tâm bóng bàn mạnh của cả nước.

Ở chiều ngược lại, Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào sẽ chuẩn bị điều kiện đón đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, thi đấu giao lưu. Phía Lào cũng dự kiến đăng cai một vòng đấu thuộc hệ thống thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới vào năm 2027 và sẽ mời Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cử vận động viên tham dự. Đây được xem là cơ hội để các tay vợt hai nước tăng cường cọ xát, tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

VĐV bóng bàn Lào tại Cúp bóng bàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng 2026

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng gìn giữ, vun đắp.

"Việc tăng cường giao lưu, hợp tác về thể thao và văn hoá góp phần thúc đẩy mối quan hệ trên sâu sắc hơn, qua đó củng cố đoàn kết quốc tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi cho rằng hợp tác giữa bóng bàn Việt Nam và Lào vì vậy không chỉ đơn thuần về chuyên môn mà còn có ý nghĩa chính trị đặc biệt"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.