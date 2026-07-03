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Giáo dục

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Bộ Giáo dục và đào tạo: Kết quả thi môn Toán ở tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ

Nghiêm Huê - Hà Linh

TPO - Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và rà soát, Bộ nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

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Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Toán. Kết quả, có hơn 4.200 điểm 10. Trong đó, riêng Tuyên Quang có gần 16.000 thí sinh dự thi thì có tới 154 điểm 10 môn Toán. Điều đáng nói, trong số đó, điểm 10 chủ yếu tập trung ở học sinh trường chuyên của địa phương.

Đặc biệt, 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx có điểm Toán cao vượt trội, điểm trung bình nhóm này lên tới 9,58.

Cụ thể, 299/328 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, 154 em giành điểm 10.

Đặc biệt, trong số đó nhiều thí sinh có số báo danh liền nhau đều đạt điểm 10. Ví dụ, nhóm số báo danh 08308002xx đến 08308006xx.

Hay nhóm 5 thí sinh có số báo danh liền nhau cũng có điểm 10 môn Toán như: 082080036xx đến 083080020xx…

Trên các diễn đàn mạng đặt ra nghi vấn về bất thường điểm thi này. Bởi điểm trung bình môn Toán của trường chuyên Tuyên Quang ở mức 9,58, cao nhất cả nước. Trong khi đó, các trường chuyên ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có trung bình môn Toán cao nhất là 8,5 điểm.

Trả lời báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, hiện địa phương cùng Bộ GD&ĐT đang xác minh sự việc.

Cũng theo đại diện Sở này, hơn 300 học sinh có điểm thi cao kể trên đều là học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 11-12/6 tại các địa phương. Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi, ban hành quy chế, hướng dẫn tổ chức kỳ thi, trong khi các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi từ khâu tổ chức thi đến chấm thi.

Sáng 1/7 vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố điểm cho toàn bộ thí sinh trên toàn quốc cho thí sinh.

Nghiêm Huê - Hà Linh
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