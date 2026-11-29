TPO - Từ lợi thế ngoại ngữ, khả năng ứng xử đến dự án cộng đồng hướng về giáo dục, Lê Phương Khánh Như có sự chuẩn bị tương đối toàn diện cho Miss International 2026. Đằng sau thành tích á hậu 4 còn là chiến lược huấn luyện chú trọng phát huy bản sắc cá nhân, phù hợp với tiêu chí thanh lịch của cuộc thi.