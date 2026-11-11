Xuất khẩu đặc sản cà phê Việt sang Mỹ

TPO - Container cà phê đặc sản trị giá gần 120.000 USD vừa được xuất khẩu chính ngạch từ Đắk Lắk sang Mỹ, mở thêm cơ hội đưa cà phê Fine Robusta Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Ngày 11/11, tại phường Ea Kao, Đắk Lắk diễn ra lễ xuất khẩu chính ngạch một container cà phê đặc sản thành phẩm sang thị trường Mỹ. Lô hàng gồm hơn 3,4 tấn cà phê, trị giá gần 120.000 USD.

Đây là dòng cà phê Fine Robusta, đánh dấu bước tiến trong quá trình đưa cà phê đặc sản Đắk Lắk từ giai đoạn giới thiệu, đánh giá chất lượng sang kinh doanh thương mại thực tế tại thị trường Mỹ.

Container cà phê đặc sản chính thức sang thị trường Mỹ.



Ông Petko Andreev - Giám đốc Aeroco USA LLC, đại diện đối tác tại Mỹ - cho biết container hàng lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn đánh giá sản phẩm sang triển khai hoạt động kinh doanh thực tế. Đối tác tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất của Aeroco Coffee và tiềm năng cà phê Việt Nam; đồng thời kỳ vọng sự hợp tác chặt chẽ sẽ giúp mở rộng thị phần, nâng tầm thương hiệu Aeroco tại Mỹ.

Theo chuyên gia cà phê đặc sản Nguyễn Tấn Vinh, Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển dòng cà phê này nhờ thương hiệu Buôn Ma Thuột, điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác lâu đời và sự hiện diện của Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Trước đó, cà phê đặc sản Đắk Lắk từng được xuất khẩu sang Anh và Nhật Bản. Năm 2021, Simexco Đắk Lắk xuất khẩu gần 20 tấn cà phê đặc sản thô sang Anh; năm 2023 tiếp tục xuất khẩu gần 20 tấn sang Nhật Bản, trị giá hơn 120.000USD.