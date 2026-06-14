Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

World Cup tại Mexico: Đi 'xe buýt cáp' nổi tiếng thế giới chỉ 11.000 đồng

Ngọc Ánh

TPO - Với những du khách tới Mexico xem World Cup, trải nghiệm hệ thống cáp treo đô thị (Cablebus) rất đáng nhớ. Cáp treo được coi là phương án rẻ hơn, nhanh hơn để đưa phương tiện giao thông công cộng đến các cộng đồng có thu nhập thấp ở vùng địa hình sườn đồi cao.

Dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường ở Mexico City góp phần kết nối các khu vực ngoại ô xa xôi và nghèo khó với các trạm tàu điện ngầm và xe buýt trong thành phố.

Cáp treo được coi là phương án rẻ hơn, nhanh hơn để đưa phương tiện giao thông công cộng đến các cộng đồng có thu nhập thấp ở vùng địa hình sườn đồi cao. Vì hoạt động trên cao, các tuyến đường cáp không gặp nhiều vấn đề với các vấn đề phức tạp ở châu Mỹ Latinh như quy hoạch hỗn loạn và cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp.

mexico-city-opens-its-third-cable-car-line-v0-u0gzwefw1lrd1.jpg
Dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường ở Mexico City. Ảnh: Bloomberg.

Giai đoạn đầu, hệ thống cáp treo mang tên Cablebus chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho khoảng 9 triệu dân của thủ đô. Tên gọi này kết hợp giữa cáp treo (cablé) và xe bus (bus).

"Có gần một triệu cư dân sống trong khu vực xung quanh Cablebus, và họ phải đi lại bằng những chiếc xe tải nhỏ, đi qua những con phố hẹp và có thể mất tới 55 phút hoặc 1 giờ cho những quãng đường ngắn", Guillermo Calderon - Giám đốc hệ thống giao thông điện của thành phố Mexico - từng chia sẻ.

Tuyến cáp treo đầu tiên với kinh phí 2,9 tỷ peso (khoảng 145 triệu USD) kết nối Cuautepec, một khu dân cư của tầng lớp lao động trong khu vực đồi núi của quận Gustavo A. Madero, đến ga tàu điện ngầm và bến xe buýt Indios Verdes, mất 33 phút cho cả chặng.

Tuyến thứ hai được xây dựng ở Iztapalapa, một khu dân cư khác của tầng lớp lao động, ở phía đông.

Mỗi cabin cáp treo có thể chứa tối đa 10 người, giá mỗi chuyến chỉ 7 peso (tương đương 11.000 đồng). Cáp treo vận hành bằng điện, tốc độ 20km/h, nhanh hơn nhiều các phương tiện sẵn có trong thành phố.

cable-car-tour-in-iztapalapa-mexico-city-14.jpg
Với những du khách tới Mexico xem World Cup, trải nghiệm Cablebus rất đáng trải nghiệm. Ảnh: CNN.

Trên thực tế, trước Mexico City rất nhiều thành phố trên thế giới cũng đã giải bài toán ùn tắc giao thông bằng việc xây dựng hệ thống cáp treo trong đô thị. Thành phố Medellin, Colombia, khai trương cáp treo vào năm 2004. Kể từ đó, nhiều thành phố Mỹ Latinh khác đã làm theo, từ Rio de Janeiro, Brazil đến La Paz, Bolivia.

Nhà thiết kế Michael McDaniel đến từ Công ty Frog Design từng đưa ra ý tưởng cáp treo vận tải đại chúng mang tên The Wire nhận định phương thức cáp sẽ rẻ hơn tàu điện ngầm, có thể sử dụng trong khu vực thành phố chật chội đông đúc.

Ông Michael McDaniel ước tính, cáp treo sẽ dễ dàng lắp đặt và tăng khả năng vận tải lên tới 10.000 người/giờ, tương đương 100 chuyến xe buýt và 2.000 xe ô tô cá nhân.

Với những du khách tới Mexico xem World Cup, Cablebus rất đáng trải nghiệm. World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, gồm 104 trận đấu và kỷ lục 48 đội tuyển.

Trước mùa giải, Liên đoàn bóng đá Mexico triển khai hàng loạt chiến dịch nhằm cải thiện hình ảnh người hâm mộ, trong đó nổi bật là chương trình We are Mexico. Đây được xem là nỗ lực toàn diện nhằm định hình lại văn hóa cổ động, hướng tới một môi trường bóng đá tích cực và thân thiện hơn.

Ngọc Ánh
CNN, Radiópolis
#cáp treo #Mexico City #giao thông #ứng dụng đô thị #Cablebus #giao thông công cộng #ùn tắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe