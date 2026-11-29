Vội mua áo 99.000 đồng vì shop báo 'cài nhầm giá', hôm sau mới biết sự thật

Nhân viên bị cho là cài nhầm giá, chủ shop tuyên bố chấp nhận bán lỗ, đồng hồ giá vài triệu đồng được rao bán chỉ vài nghìn đồng... những màn giảm giá bất thường trên livestream khiến người tiêu dùng mất cảnh giác, có thể sập bẫy.

Tình cờ xem một phiên livestream bán quần áo, anh Tuấn Anh (Đống Đa, Hà Nội) bị thu hút bởi màn tranh cãi giữa người dẫn chương trình và nhân viên kỹ thuật. Khi đang giới thiệu chiếc áo có giá 300.000 đồng, người bán bất ngờ tỏ vẻ hốt hoảng khi phát hiện giá sản phẩm trên giỏ hàng chỉ còn 99.000 đồng.

Người dẫn livestream lớn tiếng trách nhân viên cài đặt sai giá, than thở mức giá trên còn thấp hơn tiền nhập hàng. Sau màn đôi co, người bán tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận chịu lỗ, dành mức giá ưu đãi cho 50 khách hàng nhanh tay nhất. Nhân viên liên tục đếm ngược thời gian đóng giỏ hàng.

Tin rằng mình tình cờ gặp được món hàng giá rẻ, anh Tuấn Anh nhanh chóng đặt mua mà không kịp tham khảo giá tại các gian hàng khác.

Những ngày sau đó, anh nhiều lần bắt gặp phiên livestream của người bán này. Dù truy cập vào buổi sáng, buổi chiều hay tối muộn, kịch bản nhân viên "cài nhầm giá", người bán nổi nóng rồi chấp nhận chịu lỗ vẫn được lặp lại. Thậm chí, chiếc áo anh từng vội vàng đặt mua vẫn được chào bán với giá 99.000 đồng.

Lúc này, anh Tuấn Anh mới nhận ra mức giá mình tưởng là ưu đãi đặc biệt có thể không hiếm như lời giới thiệu. Việc một tình huống "cài nhầm giá" liên tục xuất hiện khiến anh nghi ngờ đây là kịch bản bán hàng nhằm kích thích tâm lý ham rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội của người xem.

Chiêu trò bán hàng online. Ảnh minh họa: FPT Shop.

Một hình thức khác là đưa ra những suất mua hàng giá chỉ vài nghìn đồng để thu hút và giữ chân người xem, kết hợp thổi phồng giá niêm yết sản phẩm.

Anh Nguyễn Văn Huy (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết từng bị thu hút bởi lời quảng cáo đồng hồ giá vài triệu đồng nhưng được bán chỉ với giá 7.000-9.000 đồng trên livestream. Người bán liên tục yêu cầu khách hàng thả tim, bình luận và chờ đến thời điểm mở bán.

Sau gần 30 phút theo dõi, dù nhanh tay truy cập giỏ hàng, anh Huy vẫn nhận được thông báo hết hàng. Kịch bản này lặp lại nhiều lần khiến anh nghi ngờ những suất mua hàng giá rẻ chỉ là "mồi nhử" để giữ chân khách hàng.

Kiểm tra thông tin trên giỏ hàng, anh Huy nhận thấy sản phẩm chỉ có vài lượt bán, gần như không có đánh giá. Sử dụng hình ảnh để tìm kiếm trên sàn thương mại điện tử, anh phát hiện một số sản phẩm có hình thức tương tự được chào bán với giá vài trăm nghìn đồng.

Theo anh Huy, người bán có thể tạo mã sản phẩm mới, nâng giá niêm yết lên gấp nhiều lần rồi quảng cáo giảm giá sâu. Chiêu trò này khiến khách hàng khó kiểm tra lịch sử giá bán, dễ lầm tưởng mua được món hời dù số tiền bỏ ra không thấp hơn giá bán thông thường trên thị trường.

Cẩn trọng trước những lời chào mời trên livestream

Bà Phạm Thu Trang, chuyên viên tư vấn tài chính, cho rằng điểm chung của những chiêu trò bán hàng trên livestream là đánh vào tâm lý ham rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội của người tiêu dùng (FOMO). Những màn tranh cãi, thông báo sắp hết hàng, đếm ngược thời gian đặt mua tạo áp lực, khiến khách hàng vội vàng chốt đơn.

Không ít người quyết định mua hàng chỉ vì mức giảm giá hấp dẫn mà chưa tìm hiểu kỹ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm hoặc nhu cầu sử dụng thực tế.

Khi nhận hàng, người mua mới phát hiện sản phẩm không tương xứng với lời quảng cáo. Với những đơn hàng có giá trị vài chục đến vài trăm nghìn đồng, một số người còn ngại mất thời gian thực hiện thủ tục đổi trả.

Để tránh mắc bẫy giảm giá ảo, người tiêu dùng không nên vội vàng đặt hàng trước những thông báo như "cài nhầm giá", "bán dưới giá vốn" hay "chỉ còn vài suất cuối cùng". Thay vì chú ý đến tỷ lệ giảm giá được công bố, khách hàng nên so sánh giá bán của cùng sản phẩm tại nhiều gian hàng, đồng thời kiểm tra kỹ thương hiệu, mẫu mã, thông số và chính sách bảo hành.

Một cách đơn giản để nhận diện dấu hiệu thổi phồng giá niêm yết là kiểm tra số lượng sản phẩm đã bán và lịch sử đánh giá trên giỏ hàng. Những sản phẩm được quảng cáo bán chạy, giảm giá tới 80-90% nhưng chỉ ghi nhận vài lượt mua, không có đánh giá thực tế là dấu hiệu cần thận trọng.

Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh trên sàn để đối chiếu mẫu mã, giá bán của sản phẩm. Khách hàng nên ưu tiên những gian hàng có thông tin rõ ràng, nhiều đánh giá thực tế và chính sách đổi trả minh bạch.

Khi phát hiện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, người mua nên lưu lại hình ảnh, video livestream, nội dung giới thiệu, thông tin đơn hàng và trao đổi với người bán để có căn cứ phản ánh, khiếu nại.

Các nền tảng cần tăng cường kiểm soát tình trạng thổi phồng giá niêm yết, quảng cáo ưu đãi không đúng thực tế và lợi dụng livestream để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo Luật Thương mại điện tử năm 2025, có hiệu lực từ 1/7/2026, người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về giá cả, chính sách khuyến mại và các nội dung liên quan đến hàng hóa, dịch vụ. Chủ quản nền tảng cũng có trách nhiệm xác thực người livestream, công khai cơ chế tiếp nhận phản ánh, khiếu nại và xử lý nội dung vi phạm theo quy định.