Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Mono bùng nổ trong đêm nhạc Đất nước gấm hoa

TPO - Sự xuất hiện của Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Mono, Đông Hùng… khiến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) bùng nổ trong đêm nghệ thuật “Đất nước gấm hoa”. Những màn trình diễn kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại đã lan tỏa niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt và thông điệp về vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ, sáng tạo, tiếp nối bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Tuổi trẻ với văn hóa dân tộc”, tối 29/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật - Concert “Đất nước gấm hoa” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Concert “Đất nước gấm hoa” do Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện Việt và nhãn hàng Nguyên Xuân (Công ty CP Dược phẩm Hoa Linh) tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Dự chương trình có ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội.

Đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ tham gia chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tự hào và lan toả bản sắc, giá trị văn hóa Việt Nam

Anh Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, là cội nguồn sức mạnh nội sinh, kết tinh những giá trị tốt đẹp được các thế hệ người Việt gìn giữ, bồi đắp và trao truyền. Văn hóa không chỉ làm nên bản sắc mà còn tạo nên sức mạnh, bản lĩnh và vị thế của dân tộc trong quá trình phát triển, hội nhập.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", anh Tùng khẳng định Đảng ta tiếp tục kế thừa, phát triển tư tưởng ấy, coi văn hóa vừa là nền tảng, mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Theo anh Tùng, năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy và định hướng chiến lược về phát triển văn hóa, với Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội và Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030.

Trong hành trình đó, thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể tích cực gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa, là lực lượng tiên phong đưa giá trị truyền thống hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Anh Bùi Hoàng Tùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Lý giải việc chọn chủ đề "Đất nước gấm hoa", anh Bùi Hoàng Tùng cho biết, đất nước Việt Nam tươi đẹp được dệt nên từ cảnh sắc thiên nhiên, lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em, từ phong tục, làn điệu dân ca, làng nghề truyền thống, trang phục mang dấu ấn từng vùng miền, và từ chính tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam.

Mỗi giá trị có một sắc màu riêng, khi hòa quyện tạo nên bức tranh văn hóa thống nhất trong đa dạng, vừa giàu truyền thống, vừa không ngừng vận động và phát triển.

Chương trình mở ra hành trình khám phá những giá trị làm nên bản sắc Việt, từ vẻ đẹp quê hương, ký ức thân thương đến những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình đã quảng bá, giới thiệu nhiều danh lam thắng cảnh, địa chỉ văn hóa của đất nước. Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua Ngày hội và chương trình nghệ thuật, Ban Tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ có thêm trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa dân tộc mà quan trọng hơn là chuyển hóa tình yêu, niềm tự hào ấy thành hành động cụ thể, chủ động gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong công việc, cuộc sống và cộng đồng.

Sắc màu văn hóa hội tụ “Đất nước gấm hoa”

“Đất nước gấm hoa” quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Mono, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, PiaLinh… Các tiết mục được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Màn song ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình ﻿của hai ca sĩ Đông Hùng - Võ Hạ Trâm.

Ca sĩ Ngô Lan Hương mang đến bản mashup Đi giữa trời rực rỡ, Về đi thôi... Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình gồm 3 chương tạo thành mạch kể xuyên suốt về văn hóa, con người và khát vọng của Việt Nam. Trong đó, Chương I - “Dệt nên gấm hoa” gợi mở vẻ đẹp quê hương, những ký ức thân thương và các giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Chương II - “Tuổi trẻ gấm hoa” đưa khán giả đến với cách thế hệ trẻ tiếp nhận, sáng tạo và làm mới những chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ của hôm nay. Chương III - “Đất nước gấm hoa”, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đóng góp cho tương lai Việt Nam được hội tụ, tạo nên điểm nhấn cảm xúc của chương trình.

Các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Ngô Lan Hương, PiaLinh, Mono đã mang đến hành trình trải nghiệm sắc màu văn hóa của nhiều miền đất qua những nhạc phẩm, như: Niềm vui của em, Quê hương Việt Nam, Hello Việt Nam, Triệu triệu con tim... Ảnh: Xuân Tùng

Ba chương nghệ thuật cũng gửi gắm ba thông điệp xuyên suốt: trân trọng những giá trị làm nên bản sắc dân tộc; phát huy vai trò sáng tạo, tiếp nối của thế hệ trẻ; chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Ca sĩ Mono trình diễn ba nhạc phẩm Công tử văn thơ, Em xinh, Chăm hoa. ﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ca sĩ Đông Hùng mang đến ca khúc Hào khí Việt Nam, Hà Nội niềm tin và hy vọng. ﻿Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cách đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua âm nhạc, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn. Những giá trị vốn quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ mới, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Một vòng Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp trong đêm nhạc. Ảnh: Xuân Tùng

Khán giả cùng hòa vào không khí sôi động của đêm nghệ thuật. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, thông qua dự án cộng đồng “Dệt suối tóc gấm hoa", Nguyên Xuân trao 300 triệu đồng hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy giá trị áo dài và thúc đẩy hành trình đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Đồng thời, trao 200 triệu đồng "tiếp sức" công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”.