Người trẻ hào hứng trải nghiệm văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô

TPO - Từ khắc dấu, vẽ nón đến in dập thủ công, Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, giúp người trẻ khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trong hai ngày 28-29/11, Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc với chủ đề Đất nước gấm hoa diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mang đến không gian trải nghiệm, khám phá các giá trị văn hóa truyền thống. Với nhiều hoạt động tương tác, thực hành thủ công, chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và du khách tham gia.

Tại các gian trải nghiệm, người tham gia có cơ hội tìm hiểu và tự tay thực hiện những hoạt động gắn với văn hóa dân gian như khắc dấu, vẽ nón, in dập. Thay vì chỉ quan sát hay tìm hiểu qua hình ảnh, người trẻ được trực tiếp tiếp xúc với chất liệu, dụng cụ và các công đoạn tạo nên sản phẩm thủ công.

Những hoạt động này góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua mỗi sản phẩm tự tay thực hiện, người tham gia có thêm cơ hội tìm hiểu về kỹ thuật, ý nghĩa và những câu chuyện văn hóa phía sau các loại hình thủ công truyền thống.

Không gian trải nghiệm là một phần trong chiến dịch truyền thông cộng đồng Đất nước gấm hoa do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và du khách tham gia.

Thông qua ngày hội, chương trình mong muốn tạo không gian kết nối đoàn viên, thanh niên, nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng trong hành trình khám phá, tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Từ những làn điệu quê hương, trang phục truyền thống đến câu chuyện của các làng nghề, mỗi chất liệu văn hóa đều có thể trở thành điểm khởi đầu để người trẻ tìm hiểu và tiếp nối bản sắc dân tộc.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đều tìm thấy sự gắn bó của mình với văn hóa dân tộc. Khi được trực tiếp trải nghiệm và hiểu thêm về những giá trị truyền thống, người trẻ sẽ có thêm động lực để gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa bằng cách của thế hệ mình.

﻿ ﻿ Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm hoạt động vẽ nón, check-in với nón thành phẩm.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, điểm nhấn của chương trình là concert Đất nước gấm hoa diễn ra tối 29/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Mono, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, PiaLinh...

Thông qua ba chương nghệ thuật Dệt nên gấm hoa, Tuổi trẻ gấm hoa và Đất nước gấm hoa, concert kết hợp âm nhạc, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình diễn, tái hiện những vẻ đẹp truyền thống, đồng thời thể hiện cách thế hệ trẻ tiếp nhận và làm mới các chất liệu văn hóa trong đời sống đương đại.

Nhiều du khách hào hứng tham gia các hoạt động văn hóa Việt giữa lòng Thủ đô.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, dự án cộng đồng Dệt suối tóc gấm hoa hướng tới tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc của người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc, tạo nên bức tranh tôn vinh vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam.

Dự án được triển khai qua chuỗi trải nghiệm trực tiếp và thử thách Dệt nên đất nước gấm hoa trên nền tảng TikTok, khuyến khích cộng đồng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh gia đình và vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, Ban tổ chức kỳ vọng khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của người trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tạo thêm những cách thức để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.