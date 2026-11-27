10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các 2026

TPO - Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II năm 2026 vinh danh 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Tối 26/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 - năm 2026, vinh danh 10 nhà khoa học trẻ có thành tích nổi bật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng Khuê Văn Các được Trung ương Đoàn tổ chức định kỳ hai năm một lần, dành cho tối đa 10 nhà khoa học trẻ không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu và làm việc trong hoặc ngoài nước. Đây là hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ trí thức có năng lực nghiên cứu, đóng góp vào quá trình phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 - năm 2026 phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 - năm 2026 - nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức buổi lễ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh các bậc hiền tài của đất nước. Đây cũng là sự kết nối giữa truyền thống trọng dụng nhân tài với khát vọng phát triển tri thức trong giai đoạn mới.

“Đây không chỉ là một buổi lễ trao giải thưởng, mà còn là dịp khẳng định niềm tin vào sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Đất nước muốn đi xa phải có khát vọng lớn; muốn phát triển bền vững phải có nền tảng tri thức vững chắc và muốn kiến tạo tương lai phải biết đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho các nhà khoa học nhận Giải thưởng Khuê Văn Các 2026.

Đánh giá về vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, anh Lâm cho rằng giá trị của lĩnh vực này không phải lúc nào cũng được đo đếm bằng những sản phẩm vật chất hữu hình, mà thể hiện qua những đóng góp lâu dài trong hoàn thiện thể chế, định hình nhận thức xã hội, bồi đắp hệ giá trị văn hóa và củng cố nền tảng tinh thần của đất nước.

“Chúng ta không chỉ tôn vinh những công trình đã hoàn thành, mà còn tôn vinh bản lĩnh học thuật, tinh thần trung thực, lòng dũng cảm trước những vấn đề gai góc của thực tiễn và khát vọng phụng sự cộng đồng của người trí thức trẻ”, anh nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các nhà khoa học trẻ xem giải thưởng là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm lớn hơn, tiếp tục theo đuổi khát vọng học thuật, đồng thời gắn hoạt động nghiên cứu với những đóng góp thiết thực cho đất nước.

“Điều còn lại của một nhà khoa học không chỉ là những công trình đã công bố hay những giải thưởng đã nhận, mà còn là những vấn đề mới họ mở ra, những thế hệ được truyền cảm hứng và những giá trị tích cực mà họ để lại cho xã hội”, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn được lựa chọn trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026.

Anh Lâm cũng đề nghị các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học đi trước tiếp tục mở rộng không gian tự do học thuật, tạo điều kiện để người trẻ thử nghiệm hướng nghiên cứu mới, tham gia giải quyết những vấn đề lớn của thực tiễn.

Sau gần ba tháng phát động, Ban Tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 2 - 2026 tiếp nhận 55 hồ sơ do 37 cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và Ban Cán sự Đoàn ngoài nước giới thiệu, đề cử. Trong đó, 48 hồ sơ đáp ứng yêu cầu xét chọn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao chứng nhận và hoa cho các ứng viên triển vọng của Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026.

Qua quy trình thẩm định nhiều vòng, công khai và minh bạch, Hội đồng Giải thưởng lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc thuộc 6 ngành, liên ngành: Luật học (1 người), Giáo dục học (1 người), Kinh tế học (2 người), Văn hóa - Nghệ thuật (1 người), Triết học - Chính trị học - Xã hội học (3 người) và Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học (2 người).