Người trẻ Phú Thọ khởi nghiệp sáng tạo từ sản vật quê hương

TPO - Từ sản phẩm truyền thống đến du lịch cộng đồng, câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ Đất Tổ cho thấy lợi thế quê hương có thể trở thành điểm bắt đầu cho những mô hình kinh doanh mới.

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), chương trình “Hành trình về nguồn – Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” đưa khoảng 50 đại biểu, doanh nhân trẻ và thanh niên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp về Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Sau lễ dâng hương và báo công tại Đền Thượng, các bạn trẻ giao lưu với những người đang phát triển doanh nghiệp và mô hình kinh tế gắn với địa phương.

50 đại biểu, doanh nhân trẻ và thanh niên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Tại cuộc trò chuyện bên bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”, chị Nguyễn Thị Thu Hoa - Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Trường Foods chia sẻ câu chuyện đưa thịt chua – món ăn truyền thống của Phú Thọ thành sản phẩm có thương hiệu. Hành trình ấy không chỉ đòi hỏi giữ hương vị đặc trưng, mà còn đặt ra bài toán đổi mới cách sản xuất, tổ chức kinh doanh và tiếp cận khách hàng.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu với những người đang phát triển doanh nghiệp và mô hình kinh tế gắn với địa phương

Từ câu chuyện của Trường Foods, cuộc trao đổi mở rộng sang năng lực quản trị và con đường phát triển doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thương - Tổng Giám đốc HDC GROUP VN, cùng chị Hoa gợi mở những điều người trẻ cần cân nhắc khi khởi nghiệp: Không dừng ở ý tưởng hay sản phẩm tốt, mà phải hiểu thị trường, biết quản lý nguồn lực và kiên trì điều chỉnh cách làm.

Một hướng đi khác được anh Nguyễn Xuân Thành - nhà sáng lập Làng văn hóa du lịch cộng đồng Nguồn Cội Đất Tổ chia sẻ, đó là kết nối sản phẩm đặc trưng với văn hóa, con người và trải nghiệm du lịch tại địa phương. Theo mạch trao đổi tại chương trình, sản vật quê hương có thể tạo thêm giá trị khi được kể bằng câu chuyện về vùng đất và đưa vào những trải nghiệm dành cho du khách.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”.

Các khách mời cũng trao đổi về bước đi đầu tiên cho người trẻ còn hạn chế vốn, kinh nghiệm và quan hệ. Gợi mở xuyên suốt cuộc trò chuyện là bắt đầu từ lợi thế sẵn có, tìm hiểu nhu cầu thực tế và từng bước biến ý tưởng thành việc làm cụ thể.

Với thông điệp “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ – Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, Techfest PhuTho 2026 hướng tới kết nối thanh niên với doanh nhân, chuyên gia và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Hành trình về nguồn vì thế cũng là dịp để người trẻ nhìn lại giá trị quê hương và tìm cách phát huy những giá trị ấy bằng tri thức, khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo.