Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dọc theo chiến tuyến

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại và tiến tới các cuộc đàm phán ngoại giao, mặc dù ông coi đây là một sự nhượng bộ rất lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Pravda)

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cho những bước đi như vậy. Ngừng bắn tại vị trí hiện tại, tức lệnh ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc. Đây có phải là sự nhượng bộ không? Tất nhiên, đây là một sự nhượng bộ rất lớn”.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không chính thức công nhận việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ mà Kiev coi là của mình.

Các nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào, ngoại trừ một số đợt trao đổi tù binh.

Dù vậy, ông Zelensky bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có đủ tầm ảnh hưởng để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến.

Khẳng định Ukraine nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng tại Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết ông cùng đội ngũ của mình sẽ làm việc trực tiếp với Quốc hội Mỹ khóa mới mà đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát và chính thức nhậm chức vào ngày 3/1. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của mình là thúc đẩy Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ gây sức ép buộc Nga phải đàm phán.

Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến những tranh cãi xung quanh một cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhắm vào tàu Nga tại vùng biển Libya.

Ông Zelensky mô tả tàu chiến Nga là mục tiêu hợp pháp, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine không muốn leo thang căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông khẳng định muốn làm rõ với người dân Libya rằng Kiev tôn trọng chủ quyền nước này, đồng thời khẳng định Ukraine không nhắm mục tiêu vào người dân hay các cảng biển của Libya.