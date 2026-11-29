Bộ đội Gia Lai khẩn trương gia cố bờ sông, ngăn sạt lở lan rộng

TPO - Bờ sông gần cầu Đồng Sim (xã Tây Sơn, Gia Lai) xuất hiện sạt lở sau mưa lớn, đe dọa công trình giao thông và khu dân cư. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động khẩn trương gia cố, ngăn sạt lở lan rộng.

Ngày 29/11, Ban CHQS xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) huy động 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương khắc phục điểm sạt lở tại khu vực bờ sông gần cầu Đồng Sim.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong hai ngày 27 và 28/11, khu vực bờ sông gần cầu Đồng Sim (thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai ) xảy ra sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với công trình giao thông và người dân địa phương.

Vị trí xảy ra sạt lở. Ảnh: Ban CHQS xã Tây Sơn.

Tại hiện trường, trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, địa hình thi công khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương đóng, vận chuyển và xếp bao cát tại những vị trí bị sạt lở nhằm gia cố bờ đất, hạn chế tác động trực tiếp của dòng chảy, ngăn ngừa sạt lở lan rộng.

Các lực lượng được huy động khẩn trương gia cố, ngăn sạt lở lan rộng. Ảnh: Ban CHQS xã Tây Sơn.

Theo đại úy Đặng Bá Duy - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Sơn, trước mắt đơn vị tập trung lực lượng gia cố những vị trí bị sạt lở, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Đơn vị cũng sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Mưa lũ gây thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng

Chiều 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có báo cáo về tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Theo báo cáo, từ ngày 26-29/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa to đến rất to, tập trung cao điểm trong ngày 28/11 với lượng mưa bình quân khoảng 178mm. Tính chung cả đợt, lượng mưa bình quân đạt khoảng 271mm, phổ biến từ 200-350mm.

Nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) bị ngập trong biển nước chiều 28/11. Ảnh: Trương Định

Mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng, chính quyền các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến thời điểm báo cáo (chiều 29/11), toàn tỉnh Gia Lai đã di dời, sơ tán 301 hộ/1.007 nhân khẩu đến nơi an toàn, tập trung ở các phường như Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, xã Cát Tiến, Đề Gi.

Về nhà ở, mưa lớn đã làm khoảng 2.408 hộ bị ngập (trong đó nặng nhất phường Quy Nhơn Bắc khoảng 2.005 hộ trong vùng ngập úng tại 8 khu phố, một số nơi ngập sâu 1,2-1,5m; phường Quy Nhơn Nam khoảng 250 hộ, hiện nước đã rút).

Lực lượng quân đội được huy động vào các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Mưa lớn cũng gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông. Tại cầu Bà Lương (Km17+595, Quốc lộ 19C) tiếp tục bị xói lở sân cầu, mố cầu, hư hỏng nặng và đã tạm dừng lưu thông. Đáng chú ý, cầu thép đường sắt tại Km1112+240, khu vực Suối Bụt (xã Canh Vinh), bị nước lũ xói trôi nền đường phía sau mố cầu phía Nam khoảng 8m, sâu 7m. Ngành đường sắt sau đó đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường khắc phục.

Theo thống kê ban đầu của ngành chức năng tỉnh Gia Lai, đợt mưa lũ gây thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát.