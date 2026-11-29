TPO - Sau hơn 48 năm nằm lại nơi chiến trường Tây Nam, hài cốt liệt sĩ Mạnh Trọng Lộc được đưa về quê nhà xã Lam Thành (Nghệ An) trong vòng tay đón nhận của gia đình, đồng đội và bà con quê hương.
TPO - Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt ba loại máy bay không người lái (UAV) mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ về vũ khí.
TPO - Từ kết quả thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) đến mô phỏng phối hợp nhiều lực lượng, Học viện Kỹ thuật Quân sự cùng đối tác đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và huấn luyện lực lượng cứu nạn.
TPO - Khoảng 6 máy bay không người lái (UAV) gần đây đã xuất hiện quanh căn cứ không quân Lakenheath ở Anh, buộc quân đội Mỹ phải sử dụng hệ thống chống UAV để ứng phó. Tuy nhiên, vì không thu giữ được những thiết bị này khiến giới chức chưa thể xác định chúng có mang theo vũ khí hay thiết bị do thám hay không.
TPO - Lục quân Mỹ đã triển khai khẩu đội tên lửa siêu vượt âm tầm xa Dark Eagle đầu tiên có đầy đủ năng lực tác chiến, đánh dấu bước tiến mới của nước này trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm với Nga và Trung Quốc.
TPO - Từ cú bật nhảy qua đầu huấn luyện viên đến màn phối hợp khống chế đối tượng, quân khuyển Biên phòng đang luyện những bài biểu diễn đặc sắc cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Tại sân bay Gia Lâm, khách tham quan còn có thể tự giấu đồ vật và thử tài các “chiến binh bốn chân”.
TPO - Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Triệu Phong (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa phương này lên 23. Nhiều hài cốt nằm sâu dưới các hầm cá nhân, giao thông hào, một số vẫn còn được bọc trong tăng võng.
TPO - Gác lại phấn trắng, bảng đen lên đường ra trận, thầy giáo Nguyễn Quốc Ân để lại lời hẹn ước dang dở với người con gái cùng làng. Sau 56 năm nằm lại chiến trường, anh trở về quê hương trong vòng tay người thân, đồng đội.
TPO - Tin tặc đã xâm nhập nền tảng điện toán đám mây chủ lực của Không quân Mỹ, đe dọa một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến chiến thuật quân sự, nhân sự và hậu cần.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng không quân nước này đã buộc một máy bay chiến đấu F-16 thuộc quân đội Mỹ phải rút lui khỏi không phận Iran ở vùng biển Vịnh Ba Tư.
TPO - Điểm nổi bật của cuộc diễn tập là việc sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật do Quân đội Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến như tên lửa, pháo, súng, phương tiện bay không người lái, khí tài thông tin, tác chiến điện tử.
TPO - Ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, TP. Đồng Nai tổ chức đón 230 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Campuchia và trong nước, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị truy điệu, an táng.
TPO - Từ thông tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát hiện thêm ba hài cốt tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước. Cùng các hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy bia xi măng, mảnh bom, đạn AK và nhiều di vật cá nhân.
TPO - Sau hơn 54 năm nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Mão được đón về an táng tại quê nhà Nghệ An. Cuộc trở về trong vòng tay gia đình, quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động.
TPO - Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thư tới khoảng 100.000 quân nhân dự bị chiến lược, đề nghị cập nhật thông tin cá nhân và khuyến khích tham gia các hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là động thái chưa từng có kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ cùng các lực lượng phối hợp diễn tập chống khủng bố, giải cứu yếu nhân và xử lý nhiều tình huống nguy hiểm tại TPHCM.
TPO - Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hôm thứ Năm (26/11) xác nhận một đơn vị không quân của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đã bị giải thể, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này không làm thay đổi thế trận quân sự hay cam kết bảo vệ Hàn Quốc.