TPO - Khoảng 6 máy bay không người lái (UAV) gần đây đã xuất hiện quanh căn cứ không quân Lakenheath ở Anh, buộc quân đội Mỹ phải sử dụng hệ thống chống UAV để ứng phó. Tuy nhiên, vì không thu giữ được những thiết bị này khiến giới chức chưa thể xác định chúng có mang theo vũ khí hay thiết bị do thám hay không.