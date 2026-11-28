Trao hơn 500 suất học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên vùng khó

TPO - Tại chương trình họp mặt hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, hơn 500 suất học bổng năm học 2026 – 2027 cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển và con em các lực lượng chấp pháp trên biển; đồng thời trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình họp mặt hội viên.

Dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: P.T

Kết nối chăm lo hậu phương, tiếp sức thế hệ tương lai

Trong năm qua, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tiếp tục phát triển mạng lưới hội viên, mở rộng các hoạt động kết nối trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. CLB đã phát triển thêm 755 hội viên cá nhân, nâng tổng số lên gần 6.200 người; mạng lưới hội viên tập thể đạt 212 đơn vị, với 82 nhóm hội viên ở trong nước và nước ngoài.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình.

Các chương trình gặp gỡ, giao lưu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Cần Thơ và Melbourne (Australia) thu hút hơn 2.000 lượt hội viên tham dự. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đậm tình quê hương, CLB tiếp tục lan tỏa thông điệp dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều có thể góp sức cho đất nước, cho biển đảo quê hương.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo cũng được đẩy mạnh thông qua phim tư liệu, các kênh truyền thông và những buổi báo cáo thời sự về tình hình Biển Đông.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: P.T

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của CLB là công tác chăm lo cho con em các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và học sinh, sinh viên vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm học 2025–2026, CLB đã vận động trao 2.235 suất học bổng thường niên, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Các dự án “Ươm mầm tương lai”, “Hỗ trợ sinh viên” và “Chắp cánh ước mơ” tiếp tục được duy trì với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, đồng hành với hàng trăm học sinh, sinh viên trên con đường học tập và trưởng thành.

CLB cũng tích cực vận động nguồn lực chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách thuộc Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; hỗ trợ Tết cho quân và dân Trường Sa, nhà giàn DK1; xây dựng nhà chính sách, nhà đồng đội; thăm hỏi, tặng quà quân dân và các trường học tại đặc khu Trường Sa, hỗ trợ sửa chữa 4 trường tiểu học trên đảo.

Một điểm nhấn trong hoạt động kết nối, vận động nguồn lực năm nay là sự tham gia tích cực của các hội viên CLB trong chương trình UpRace 2026 – mùa thứ 8 do VNG khởi xướng, phối hợp cùng Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Từ những bước chạy của mỗi cá nhân, tinh thần sẻ chia được lan tỏa rộng hơn, kết nối những người yêu thể thao với mục tiêu nhân ái chung tay vận động kinh phí trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi và hải đảo trong năm học 2026 – 2027.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao chứng nhận kết nạp hội viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Trao tặng học bổng năm học 2026 - 2027

Tại chương trình, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” kết nạp thêm 2 đơn vị hội viên tập thể mới và 45 hội viên cá nhân.

Đặc biệt, Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp đã trao 475 suất học bổng năm học 2026 – 2027 (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các em học sinh vùng dân tộc thiểu số và biên giới, vùng ven biển và con em của các lực lượng chấp pháp trên biển.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy và Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu Trương Mỹ Hoa trao biển biểu trưng học bổng năm học 2026 – 2027.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao học bổng dự án “Chắp cánh ước mơ” cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại vùng biên giới Tỉnh Cao Bằng. 10 suất học bổng này sẽ được Quỹ chi theo lộ trình học tập của từng em, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027 đến hết năm học 2029 - 2030 với tổng giá trị gói tài trợ 222 triệu đồng.

Trao học bổng năm học 2026 – 2027 của dự án “Hỗ trợ sinh viên” đến 16 sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học thuộc Thủ đô Hà Nội, trị giá 192 triệu đồng.

BTC trao khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hoạt động UpRace.

Trong thời gian tới, CLB tiếp tục củng cố mạng lưới hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, duy trì các chương trình học bổng, chăm lo hậu phương quân đội và vận động thêm nhiều nguồn lực xã hội cho những hoạt động thiết thực hướng về biển đảo.