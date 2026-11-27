Những người vượt lên số phận

TPO - Từ đôi chân bị liệt, đôi mắt chỉ còn 2/10 thị lực, chị Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) đã biến máy tính, điện thoại thành công cụ làm chủ cuộc đời, dùng ngòi bút kết nối yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Câu chuyện của chị đã giành giải Đặc biệt Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Ngày 27/11, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX. Trong hơn 1.000 bài dự thi gửi về sau hơn 4 tháng phát động, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1992, ở thôn Lai Tê, xã Trung Chính, TP Bắc Ninh, gây xúc động bởi nghị lực vượt lên khiếm khuyết cơ thể để sống có ích, lan tỏa yêu thương.

Cống hiến cho cộng đồng

Chị Nga mang di chứng liệt đôi chân từ thuở lọt lòng, đôi mắt bị đục thủy tinh thể, thị lực chỉ còn 2/10. Chị từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nhưng thay vì đầu hàng số phận, chị tìm đến công nghệ, biến máy tính và điện thoại thành “đôi mắt thứ hai”.

Chị Nguyễn Thị Nga nhận giải Đặc biệt cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Từng thao tác trên bàn phím, từng dòng chữ được viết ra giúp chị tiếp cận tri thức, kết nối với thế giới bên ngoài và từng bước làm chủ cuộc sống. Từ một người phải vượt qua những rào cản của bản thân, Nga trở thành người kết nối, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Bằng ngòi bút của mình, chị đã kêu gọi được hàng trăm triệu đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhiều tác phẩm của chị được đăng báo, in thành sách. Điều đáng quý trong hành trình ấy không chỉ là nghị lực vượt lên khiếm khuyết, mà còn là cách Nga biến những trải nghiệm của mình thành sự đồng cảm, thành động lực giúp đỡ cộng đồng.

Cùng được vinh danh tại cuộc thi, bài viết “Hành trình từ nghị lực vượt khó đến khát vọng cống hiến” của tác giả Trần Thị Mỹ Lệ, Chi hội trưởng Hội Khuyết tật, tổ dân phố Đồng Mỹ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, giành giải A.

Chị Trần Thị Mỹ Lệ nhận giải A cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Mắc di chứng sốt bại liệt từ năm 2 tuổi, chị Mỹ Lệ đã phải đối diện với nhiều thiệt thòi. Bằng nghị lực và quyết tâm, chị vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, trở thành sinh viên và lựa chọn con đường gắn bó với các hoạt động xã hội.

Đến nay, chị có 13 năm làm cán bộ truyền thông vùng dự án tại Quảng Bình của tổ chức Plan International. Chị đã góp phần hỗ trợ hàng nghìn người khuyết tật, trẻ em gái, trẻ mồ côi và những đối tượng đặc biệt khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Cùng cộng sự, chị Mỹ Lệ triển khai các mô hình “Ngôi nhà sức khỏe 14 NK”, dự án “Gieo Mầm Biết Ơn”, “Bếp Chay Sen”, góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.

Với chị Mỹ Lệ, vượt lên số phận không chỉ là nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mà còn là hành trình trao đi giá trị, kết nối những tấm lòng nhân ái.

Hơn 1.000 câu chuyện truyền cảm hứng

Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX nhằm tôn vinh những thanh thiếu niên, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp cho xã hội. Cuộc thi cũng tạo diễn đàn để người yếu thế chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp tiếng nói thúc đẩy cơ hội hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu phân biệt đối xử.

Ban tổ chức trao các giải thưởng tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết" Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 bài dự thi. Đó là hơn 1.000 câu chuyện sinh động, truyền cảm hứng về những số phận chịu nhiều thiệt thòi nhưng giàu ý chí, nghị lực với khát vọng sống mạnh mẽ. Vượt qua sự khắc nghiệt của số phận, họ đã có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề: “Nhân vật truyền cảm hứng”, “Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ”, “Sáng tạo” và “Tâm huyết”.

Cũng tại buổi lễ, Tạp chí Thanh niên tiến hành ký kết hợp tác với các đơn vị nhằm lan tỏa giá trị của ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên đến các cơ sở đào tạo đại học và đội ngũ nhà khoa học.