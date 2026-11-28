TPO - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên đồ, tìm đến những quán cà phê trang trí đậm không khí Noel để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội.
Có những đêm dài tôi chẳng thể chợp mắt vì mải vùng vẫy thoát khỏi những dằn vặt về bản thân. Có những nỗi đau chẳng hề để lại vết sẹo trên da thịt, nhưng lại lẳng lặng cấu xé tâm hồn từ bên trong.
TPO - Trên 34% phạm nhân đang chấp hành án thuộc độ tuổi thanh niên. Bộ Công an và Hội LHTN Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường giáo dục, đào tạo nghề, kết nối việc làm, giúp người trẻ từng lầm lỗi có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
TPO - Từ những video ngắn, infographic sinh động trên TikTok, người trẻ được khuyến khích sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá. Cuộc thi do T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, phát động hướng tới tạo xu hướng truyền thông tích cực trong thanh thiếu niên.
Không chỉ là dịp để sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp gỡ, lắng nghe những người làm nghề, chương trình giao lưu cùng Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” còn mở ra những trao đổi ý nghĩa về hành trình trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của những trải nghiệm cá nhân. Qua cuộc đối thoại, thông điệp của cuộc thi được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, người làm nghề và thế hệ trẻ.
Ngày 26/11, Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” phối hợp với Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện chương trình giao lưu với chủ đề “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?”. Sự kiện là dịp để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ những nhà báo, nhà văn giàu kinh nghiệm; đồng thời tìm hiểu về Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - Mùa 1, năm 2026 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.
TPO - Từ sản phẩm truyền thống đến du lịch cộng đồng, câu chuyện khởi nghiệp của những người trẻ Đất Tổ cho thấy lợi thế quê hương có thể trở thành điểm bắt đầu cho những mô hình kinh doanh mới.
TPO - Từ bài toán vốn, quỹ đất cho các dự án khởi nghiệp đến nhu cầu nhà ở, việc làm và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng, những kiến nghị của thanh niên tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho thấy mong muốn được trao cơ hội và đồng hành cụ thể.
TPO - Trong phần quay số tại đêm nhạc Rock Quảng Trị 2026, một sinh viên Trường Đại học Quảng Bình may mắn trúng chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng trị giá 80 triệu đồng. Đây là giải thưởng có giá trị cao nhất của chương trình.
TPO - Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương yêu cầu, các cấp bộ đoàn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu nhi.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình hội đàm cấp cao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai tổ chức.
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và bám sát định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo bền vững của địa phương, anh Hoàng Ngọc Ánh (thôn Nà Khương, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai) đã mạnh dạn đầu tư mô hình điểm dừng nghỉ kết hợp lưu trú trên tuyến Quốc lộ 279, mở ra hướng đi kinh tế mới đầy triển vọng ngay trên mảnh đất quê hương.
TPO - Không cần thuyết phục từng người dùng, các đối tượng xấu có thể tìm cách đánh lừa thuật toán để thông tin giả, sai lệch được khuếch đại. Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền cần thay đổi cách tiếp cận, chủ động tận dụng chính cơ chế lan truyền của nền tảng để đưa thông tin đúng, tích cực đến thanh niên.
TPO - Yang Fan, người đã giải nghệ vào năm 2009, chia sẻ rằng cô đã áp dụng chính sự kỷ luật khi từng rèn luyện ở bể bơi vào việc học nghề ẩm thực.
Tối 25/11/2026, tại Hà Nội, sinh viên lớp K12CC7, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Họa sắc non sông” với thông điệp “Muôn miền văn hóa – Một dải non sông”.
Không có thời gian nấu nướng, muốn kiểm soát chế độ dinh dưỡng, một số người trẻ làm văn phòng chi tiền triệu mỗi tháng để đặt các suất ăn eat clean giao tận nơi.
Ba tôi năm nay đã 89 tuổi, ông mang trong mình căn bệnh tim và từng đặt stent từ mười hai năm trước. Từ đó việc uống thuốc cũng như là cơm bữa đối với ba, ngày nào cũng sáng trưa chiều, cần người gần bên chăm sóc.