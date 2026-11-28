Không chỉ là dịp để sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp gỡ, lắng nghe những người làm nghề, chương trình giao lưu cùng Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” còn mở ra những trao đổi ý nghĩa về hành trình trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của những trải nghiệm cá nhân. Qua cuộc đối thoại, thông điệp của cuộc thi được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, người làm nghề và thế hệ trẻ.