Khán giả ngỡ ngàng với màn lộ mặt hai ca sĩ

TPO - Heo Má Hồng lộ diện là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, quán quân dòng nhạc dân gian Sao mai 2015, sau cuộc đối đầu với Cô Sao. Tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 cũng khép lại hành trình của Dê Du Ký - mascot do Lân Nhã đảm nhận.

Trong tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 phát sóng tối 28/11, Heo Má Hồng phải tháo mặt nạ sau khi nhận 40,95% lượt bình chọn, thấp hơn mức 59,05% của Cô Sao. Người đứng sau mascot này là Nguyễn Thu Hằng, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao mai.

Heo Má Hồng vừa bị loại là ai?

Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1995, giành giải nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2015. Cùng năm, cô tốt nghiệp xuất sắc hệ trung cấp bốn năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được tuyển thẳng lên đại học.

Năm 2018, nữ ca sĩ được vinh danh trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Đến tháng 6/2019, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc tại học viện.

Tại Ca sĩ mặt nạ, Thu Hằng gây chú ý với cách xử lý ca khúc mang âm hưởng dân gian và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc. Ở tập 3, cô trình diễn Cầm kỳ thi họa trên bản phối rock, kết hợp những đoạn luyến láy với các nốt cao. Tiết mục nhận đánh giá tích cực từ ban cố vấn, đồng thời khiến danh tính Heo Má Hồng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Heo Má Hồng vừa bị loại là quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015.

Trước khi nhân vật lộ diện, nhiều tên tuổi được nhắc đến như Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê và NSND Thanh Hoa. Trong tập 9, Pháo là cố vấn duy nhất dự đoán chính xác người đứng sau mascot là Nguyễn Thu Hằng.

Với tiết mục cuối cùng trước khi tháo mặt nạ, Thu Hằng lựa chọn Xúy Vân. Ca khúc tiếp tục khai thác sở trường dân gian, giúp cô thể hiện chất giọng dày cùng những đoạn xử lý đòi hỏi kỹ thuật. Vũ Cát Tường nhận xét giọng hát mang đến cảm giác của một nghệ sĩ tiền bối, đặc biệt ở cách thể hiện âm hưởng dân gian miền Bắc.

Chia sẻ khi lộ diện, Thu Hằng cho biết sau gần ba năm ít tham gia các hoạt động giải trí, cô muốn thử thách bản thân tại một sân chơi mới. Nữ ca sĩ mong có thêm khán giả biết đến mình và tình yêu cô dành cho âm nhạc truyền thống.

Thu Hằng cũng nhắc lại niềm đam mê ca hát từ nhỏ, từng kiên trì theo đuổi dù gặp sự ngăn cản của gia đình. Cô chia sẻ việc được biểu diễn tại chương trình mang đến niềm vui và cơ hội kết nối lại với công chúng.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban cố vấn chương trình vì những nhận xét, góp ý chân thành cùng những màn tương tác thú vị trên sân khấu”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cô đồng thời cảm ơn các nghệ sĩ cùng tham gia và ê-kíp đã hỗ trợ mình trong suốt hành trình.

Lân Nhã lộ mặt

Tập 9 có sự tham gia của bốn mascot Cô Sao, Heo Má Hồng, Lion Vui Tươi và Dê Du Ký. Vũ Cát Tường, Pháo đảm nhận vai trò cố vấn khách mời bên cạnh Trấn Thành, Bích Phương. Với hình thức đối đầu trực tiếp, hai trong bốn giọng ca phải dừng bước ngay trong tập phát sóng.

Chương trình mở đầu bằng bản mashup MRT và Không đau nữa rồi. Bốn mascot cùng thể hiện hai ca khúc từng xuất hiện trong các chương trình thuộc Vũ trụ “Say Hi”.

Bích Phương đánh giá các giọng ca có cá tính riêng nhưng kết hợp hài hòa. Vũ Cát Tường chú ý đến cách sắp xếp của giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, khi Dê Du Ký mở đầu ca khúc vốn được các giọng nữ thể hiện, còn Heo Má Hồng và Cô Sao thử sức với phần hát gắn với các nghệ sĩ nam.

Sau tiết mục chung, hai cặp đấu được xác định là Cô Sao - Heo Má Hồng và Lion Vui Tươi - Dê Du Ký.

Ở cặp đầu tiên, đối lập với màu sắc dân gian trong Xúy Vân, Cô Sao chọn bản rock ballad Trăng non của DC Tâm. Tiết mục có nhiều nốt cao ở cường độ mạnh, đòi hỏi người hát kiểm soát giọng và thể lực.

Trấn Thành đánh giá Cô Sao giữ được độ dày giọng hát trước phần nhạc cụ mạnh của bản phối. Vũ Cát Tường cho rằng nhân vật vẫn có sự tiết chế, chưa sử dụng hết nội lực. Cô Sao thừa nhận gặp khó khăn với ca khúc và cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành phần thi. Kết quả bình chọn đưa mascot này đi tiếp, còn Heo Má Hồng phải lộ diện.

Ở cuộc đối đầu còn lại, Lion Vui Tươi trình diễn Anh sai đường - Em nhầm hướng. Trấn Thành và Bích Phương cùng ghi nhận cách hát ưu tiên cảm xúc của mascot. Pháo đánh giá cao những đoạn giả thanh và khả năng hát rõ lời.

Dê Du Ký lựa chọn Tái bút - Anh yêu em, phát huy chất giọng nam trung với cách thể hiện thiên về tự sự. Trấn Thành ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng xử lý nốt cao, đồng thời góp ý cách phát âm đôi lúc quá nắn nót, làm giảm sự tự nhiên của ca khúc.

Kết quả, Lion Vui Tươi nhận 52,38% bình chọn, vượt qua Dê Du Ký với 47,62%. Khi tháo mặt nạ, Dê Du Ký được xác nhận là Lân Nhã. Phần lớn cố vấn gọi đúng tên anh trước màn lộ diện, ngoại trừ Trấn Thành.

Lân Nhã cho biết chương trình giúp anh trải nghiệm lại không khí thi hát sau khoảng 10 năm, gặp gỡ đồng nghiệp và lắng nghe góp ý chuyên môn. Nam ca sĩ thường nghe lại các phần trình diễn để nhận ra hạn chế và tiếp tục điều chỉnh. Sau tập 9, Cô Sao và Lion Vui Tươi giành quyền đi tiếp.