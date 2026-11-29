Tình trạng của Hậu Hoàng

TPO - Chị gái Hậu Hoàng cho biết tinh thần em gái đã khá hơn sau những ngày đầu nhận chẩn đoán ung thư máu. Trong viện, Hậu Hoàng tranh thủ chỉnh sửa clip cũ và ký tặng ảnh để động viên các em nhỏ đang điều trị cùng mình.

Theo chị gái, Hậu Hoàng đã bắt đầu điều trị, chuyển vào môi trường vô khuẩn và hạn chế tiếp xúc. Gia đình đang làm quen với việc chăm sóc cô ở viện. Những ngày qua, nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhưng người nhà chưa thể trả lời hết.

Chị gái cho biết Hậu Hoàng đang dần chấp nhận hai chữ “ung thư”. Cô chuẩn bị tâm lý cho những đợt truyền hóa chất sắp tới, cả khả năng rụng tóc và những cơn đau có thể phải đối mặt. Mỗi sáng, việc Hậu Hoàng thường làm khi thức dậy là đọc tin nhắn của mọi người.

“Nhờ vậy, tinh thần Hậu đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước. Những lúc rảnh, Hậu còn ký tặng ảnh, lan tỏa năng lượng tích cực và cổ vũ các em nhỏ đang cùng điều trị tại viện”, chị gái chia sẻ.

Hình ảnh Hậu Hoàng tại bệnh viện được chị gái chia sẻ.

Theo chị gái, những lời hỏi thăm vẫn là nguồn động viên lớn với Hậu Hoàng khi cô chuẩn bị bước vào những đợt truyền hóa chất. “Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm của mọi người thực sự là nguồn động lực rất lớn để Hậu mạnh mẽ và lạc quan hơn mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, Hậu Hoàng kể cô đã chuyển sang truyền ở tay trái để có thể dùng tay phải chỉnh sửa clip cũ. Trước đó, cô từng nhắn rằng tay đau vì phải tiêm, truyền liên tục nên khó cầm điện thoại trả lời từng người. Cô vẫn đọc hết bình luận, tin nhắn và các bài đăng mọi người viết cho mình. Có đêm, Hậu Hoàng xúc động đến mất ngủ.

Tối 26/11, Hậu Hoàng công khai việc mắc ung thư máu sau hai ngày nhận chẩn đoán. Cô cho biết mình khóc nhiều, chưa biết làm sao để lấy lại tinh thần. Ngay khi ấy, chị gái Hậu Hoàng lần đầu nói về cú sốc của gia đình, cho biết người thân suy sụp, khóc hết nước mắt suốt 3 ngày liền.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Cô được biết đến qua các video nhạc chế lấy chất liệu từ chuyện trường lớp và trò chơi tuổi thơ, như Sức mạnh của sao đỏ, Tuổi thơ tôi... Hiện tại, kênh YouTube của cô có 8,4 triệu lượt đăng ký, trang Facebook có 4,1 triệu người theo dõi.

Từ YouTube, Hậu Hoàng đến với khán giả truyền hình qua Sao nhập ngũ, Sàn đấu vũ đạo và Chị đẹp đạp gió. Ở Sao nhập ngũ 2020, cô có thời gian tập luyện, sinh hoạt trong quân ngũ cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến.