Thu Uyên nói gì khi bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2026
TPO - Đến ngày 29/11, khi Miss Earth 2026 đang giới thiệu thí sinh các nước, phía Việt Nam vẫn chưa công bố người thay Phạm Hoàng Thu Uyên.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Phương Nghi và đại sứ Đinh Hoàng Gia Linh cùng xuất hiện tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast sau gần một tháng kể từ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Đến ngày 29/11, khi Miss Earth 2026 đang giới thiệu thí sinh các nước, phía Việt Nam vẫn chưa công bố người thay Phạm Hoàng Thu Uyên.
TPO - Á hậu Khánh Linh gây chú ý khi diện đầm công chúa, khoe vai trần quyến rũ trên thảm đỏ bế mạc Vietnam International Fashion Week mùa thứ 22 diễn ra tối 28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Đại sứ Đinh Hoàng Gia Linh thu hút chú ý khi xuất hiện tại giải giao lưu Pro-Am ở Củ Chi.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Đại sứ Đinh Hoàng Gia Linh xuất hiện tại lễ bế mạc, trao giải Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast ở TPHCM - mùa giải lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc.
TPO - Các người đẹp Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh, Thúy Dung, Hạ Nghi, Ngọc Huyền, Gouband Lisa, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi góp mặt trong vai trò đại sứ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, mang đến nét trẻ trung bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn.
TPO - Từ lợi thế ngoại ngữ, khả năng ứng xử đến dự án cộng đồng hướng về giáo dục, Lê Phương Khánh Như có sự chuẩn bị tương đối toàn diện cho Miss International 2026. Đằng sau thành tích á hậu 4 còn là chiến lược huấn luyện chú trọng phát huy bản sắc cá nhân, phù hợp với tiêu chí thanh lịch của cuộc thi.
TPO - Người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín - đương kim MGI All Stars mùa giải đầu tiên đã quay trở lại mùa giải thứ hai với tư cách thí sinh để cạnh tranh giải thưởng lên tới một triệu USD.
TPO - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cô đại diện các tân cử nhân phát biểu tại buổi lễ sáng 27/11.
TPO - Á hậu Đào Hiền đạt 9,2 điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Cô dự định học tiến sĩ và mong muốn thử sức công việc giảng dạy.
TPO - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện với trang phục đồng điệu có màu sắc nổi bật trên thảm đỏ khai mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, tối 26/11 ở Hà Nội.
TPO - Chiến thắng của Jennifer Barreto tại Miss Universe 2026 tạo dấu mốc lịch sử cho Puerto Rico khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn, có con đăng quang. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc cùng những cáo buộc thiếu công bằng trong khâu tổ chức khiến cuộc thi tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang là thành viên đội lễ tân Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,78 m, tân Hoa hậu Quốc tế Elizaveta Kuznetsova gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào mà còn bởi nền tảng học vấn, khả năng hội họa và dự án hỗ trợ giáo dục cho trẻ em.
TPO - Khánh Như công khai hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026. Cô dự kiến trở về Việt Nam ngày 2/12.
TPO - Người đẹp Moldova - Elizaveta Kuznetsova - đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 diễn ra chiều 25/11 theo giờ Việt Nam. Đại diện Việt Nam - Khánh Như giành giải á hậu 4.
TPO - Ở tuổi 28, Jennifer Barreto không chỉ mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico sau 20 năm chờ đợi, mà còn làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn, có con đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.