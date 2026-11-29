Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra một số công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Chiều 29/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thị sát, kiểm tra một số công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo TTXVN, chiều 29/11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, kiểm tra một số công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thăm và kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đường cất hạ cánh số 2 chính thức được đưa vào khai thác sau khoảng tám tháng thi công, nâng cao năng lực cửa ngõ hàng không phục vụ APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị thi công dự án Nhà ga T2. Ảnh: Báo An Giang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên, tặng quà đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công dự án Nhà ga T2. Ảnh: Báo An Giang

Theo số liệu cập nhật đến ngày 22/11, nhà ga hành khách T2 giai đoạn 1, đạt 84,45% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027. Nhà ga VIP phục vụ các đoàn khách cấp cao đạt 99,85%.

Ở phía nam đảo, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 đã đạt 79,3% tiến độ thi công. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC gồm ba tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ, đã hoàn thành kết cấu thép và tôn mái, chuyển sang thi công mặt dựng, cơ điện và nội thất. Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng gồm sáu tầng nổi, một tầng hầm, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam trong ngôn ngữ kiến trúc. Toàn bộ tổ hợp, bao gồm công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, được đánh giá đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2027.

Cùng với sân bay, các công trình giao thông kết nối đang dần định hình diện mạo mới của Phú Quốc. Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) giai đoạn 1 dài khoảng 17,59km, tốc độ thiết kế 70-100km/h, khai thác đoàn tàu 3-5 khoang, đạt 58,32% tiến độ theo kế hoạch, dự kiến vận hành ngày 31/10/2027. Đây là tuyến đường sắt kết nối sân bay với khu vực Nam đảo - nơi sẽ tổ chức Hội nghị APEC 2027 và các tổ hợp vui chơi, giải trí.

Tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26km, quy mô 10 làn xe, gồm bốn cầu và tám nút giao, đạt 65,57% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2027.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh. Trong đó, Sun Group là nhà đầu tư chủ lực tại nhiều công trình, từ hàng không, giao thông đến hội nghị và lưu trú.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh An Giang đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công theo tinh thần “3 ca, 4 kíp,” đồng thời quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “3 không”: “Không lùi tiến độ; không hạ thấp tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.”

Không chỉ tập trung cho APEC 2027, An Giang đang chuẩn bị những định hướng chiến lược nhằm phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng sau Hội nghị, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. Ảnh: Báo An Giang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại các điểm đến thăm, kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các đơn vị thi công và địa phương đã huy động hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hàng trăm thiết bị chuyên dụng để làm việc trên đại công trường.

Ghi nhận tinh thần lao động vượt khó, làm việc 3 ca 4 kíp; nhịp độ làm việc duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm để quyết tâm đưa các công trình về đích trước thời hạn của lực lượng lao động, nhà thầu và các cơ quan phối hợp trên công trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham gia làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trước hết là phục vụ APEC 2027 và sau đó là định hướng phát triển Phú Quốc thành một cực phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương hoàn thiện và công khai quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần phân định rõ các khu vực đô thị, du lịch, cư dân, bảo vệ rừng và biển, kiên quyết tránh tình trạng quy hoạch lạc hậu dẫn đến lãng phí. Địa phương cần vận hành minh bạch dựa trên hệ thống quy hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật chuẩn hóa, trao cơ hội cho các nhà thầu đáp ứng nhanh, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế của Trung tâm Hội nghị và Nhà hát APEC cùng Cirque du Soleil - Tập đoàn nghệ thuật trình diễn hàng đầu thế giới, sẽ trực tiếp sáng tạo và sản xuất các chương trình biểu diễn tại đây./.