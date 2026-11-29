TPO - Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ "Say Hi" tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí Say Hi đến với khán giả quốc tế. Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tồn tại trong một thế giới chung. Trước giờ diễn, biển người đổ về khu vực phía ngoài sân khấu, cho thấy sức hút của concert với khán giả nhiều lứa tuổi khác nhau.