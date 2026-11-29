Thu Uyên nói gì khi bỏ thi Hoa hậu Trái Đất 2026

TPO - Đến ngày 29/11, khi Miss Earth 2026 đang giới thiệu thí sinh các nước, phía Việt Nam vẫn chưa công bố người thay Phạm Hoàng Thu Uyên.

Đêm 28/11, đại diện đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam thông báo Phạm Hoàng Thu Uyên không tham dự Miss Earth 2026 tại Philippines. Quyết định được đưa ra sau khi Thu Uyên, đơn vị nắm bản quyền và tổ chức Miss Earth quốc tế trao đổi, thống nhất.

Trong văn bản chính thức, đơn vị này cho biết nguyên nhân xuất phát từ “một số thay đổi phát sinh từ các yếu tố khách quan”.

Phạm Hoàng Thu Uyên rút khỏi Hoa hậu Trái Đất 2026 sau gần 5 tháng được chọn đại diện Việt Nam.

Theo đơn vị nắm bản quyền, Thu Uyên tiếp tục giữ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2026. Trong nhiệm kỳ, cô vẫn đảm nhiệm các hoạt động cộng đồng, đồng hành ban tổ chức thực hiện những dự án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đêm 28/11, Thu Uyên chia sẻ về quyết định rút khỏi cuộc thi. “Tôi buồn và tiếc nuối bởi bản thân đã mong chờ cơ hội được đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026”, cô chia sẻ.

Người đẹp Hải Phòng đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc thi và nhận được lời động viên từ khán giả trong nước, quốc tế. Sau khi thống nhất với hai đơn vị về việc dừng kế hoạch sang Philippines, cô muốn tiếp tục những công việc trong nhiệm kỳ ở Việt Nam.

“Dù hành trình chưa trọn vẹn như kỳ vọng, Thu Uyên tin rằng vẫn còn nhiều điều ý nghĩa mình có thể làm được trên cương vị Miss Earth Vietnam 2026 tại Việt Nam”, cô chia sẻ.

Trên fanpage chính thức, Miss Earth đang lần lượt giới thiệu đại diện các nước dự thi năm nay. Đến ngày 29/11, phía Việt Nam chưa công bố người thay Thu Uyên. Một số người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối trước khả năng Việt Nam vắng mặt ở mùa giải năm nay.

Ngày 4/7, Thu Uyên được trao vương miện và công bố là đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Trái Đất 2026.

Phạm Hoàng Thu Uyên, 28 tuổi, quê Hải Phòng, cao 1,7 m, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.