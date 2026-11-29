Ứng viên ghi sở thích kỳ lạ vào hồ sơ xin việc để chứng minh không dùng AI

TPO - Thích món cuốn gà sốt cay, mê phim ma cà rồng hay ghi nhớ 100 chữ số của số Pi - những sở thích tưởng chừng kỳ quặc đang được một số ứng viên đưa vào hồ sơ xin việc để tạo dấu ấn cá nhân giữa thời đại AI.

Biến sở thích thành dấu ấn cá nhân

Sau khi bị tập đoàn truyền thông Comcast sa thải vào tháng 12/2025, Amanda McDormand, sống tại bang New Hampshire (Mỹ), bắt đầu hành trình tìm việc đầy áp lực. Những bộ hồ sơ liên tục được gửi đi nhưng phần lớn không mang lại kết quả. Khi tiền trợ cấp thôi việc chỉ còn đủ trang trải vài tháng, cô quyết định thay đổi cách tiếp cận.

Thay vì tiếp tục gửi thư xin việc theo khuôn mẫu, McDormand thử nghiệm những cách giới thiệu bản thân khác biệt. Trong một bức thư, cô mở đầu bằng câu: "Đây không phải đơn xin việc, mà là một ý tưởng".

Viết CV có dấu ấn cá nhân trở thành thách thức lớn trong thời đại AI chuẩn hóa khuôn mẫu.

Cô ví mình với Olivia Pope trong phim Scandal, Ray Donovan trong phim Ray Donovan, đồng thời tự nhận là "Taylor Swift của giới kinh doanh". Có lần, cô thẳng thắn khẳng định mình không phải AI. Lần khác, cô đưa những chi tiết liên quan đến môn golf vào thư sau khi tìm hiểu sở thích của nhà tuyển dụng.

Cơ hội việc làm lớn đầu tiên đến từ bức thư lồng ghép lời bài hát Taylor Swift. McDormand sử dụng những cụm từ gợi nhắc đến âm nhạc của nữ ca sĩ để nói về khả năng tìm ra khoảng trống trong hoạt động doanh nghiệp và xây dựng chiến lược mới.

Công việc bán thời gian có được từ bức thư này trở thành bước đệm giúp cô tìm được vị trí toàn thời gian. Trong buổi phỏng vấn, McDormand còn dành khoảng 10 phút phân tích chiến lược tiếp thị của Taylor Swift, liên hệ với cách xây dựng thương hiệu cá nhân.

Câu chuyện được Business Insider đăng tải ngày 18/11/2026, phản ánh cách ứng viên biến sở thích thành chất liệu thể hiện tư duy nghề nghiệp, thay vì chỉ liệt kê những phẩm chất quen thuộc trong CV.

McDormand không phải trường hợp duy nhất. Kelsey Anderson, học viên cao học đang tìm việc, đưa tên Julia Child - đầu bếp nổi tiếng người Mỹ - vào mục sở thích. Khi được hỏi, cô có thể kể về nấu ăn, văn hóa ẩm thực, những chuyến đi và hành trình chuyển nghề ở tuổi trung niên của nhân vật này.

Trong khi đó, Paige Maly, nhân viên ngành tiếp thị, chọn cách thể hiện trực quan hơn khi đưa vào CV hình minh họa năm chuyến phiêu lưu táo bạo nhất từng trải qua. Thay vì tự nhận mình độc lập, quyết đoán và thích khám phá, cô dùng chính trải nghiệm cá nhân để kể câu chuyện về bản thân. Theo Maly, cách làm này giúp cô nhận được nhiều lời mời phỏng vấn hơn.

Một trường hợp khác được Kelli Hrivnak, chuyên gia tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ và tiếp thị, kể lại. Bà vẫn nhớ một ứng viên từng ghi trong CV rằng mình có thể đọc thuộc 100 chữ số đầu tiên của số Pi. Người này cuối cùng không được tuyển dụng, nhưng chi tiết kỳ lạ ấy khiến Hrivnak nhớ đến hồ sơ trong nhiều năm.

Viết sở thích lạ vào CV không đồng nghĩa có việc làm, nhưng dễ thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng.

Những sở thích khác thường được các nhà tuyển dụng và người tìm việc chia sẻ với Business Insider còn có mê món cuốn gà sốt cay, hâm mộ Robert Pattinson, làm chú hề, lặn biển hóa trang thành nàng tiên cá hay tổ chức tiệc tối theo chủ đề phim.

Điểm chung là chúng không giống những câu trả lời quen thuộc như đọc sách, nghe nhạc hay du lịch. Chúng tạo ra một câu chuyện cụ thể, khiến nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu thêm về người đứng sau hồ sơ.

Khác biệt nhưng vẫn phải chuyên nghiệp

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh AI khiến hồ sơ xin việc ngày càng giống nhau. Theo khảo sát của nền tảng tuyển dụng Ladders trên 237 người tìm việc, hơn 84% người tham gia cho biết đã sử dụng AI để viết hoặc chỉnh sửa CV. Trong khi đó, 76% từng chủ động tìm cách khiến hồ sơ nghe tự nhiên hơn, tránh cảm giác được tạo ra bởi máy móc.

Nghiên cứu do CV-Library - nền tảng tuyển dụng độc lập lớn tại Anh - công bố ngày 15/4/2026 cũng chỉ ra 81% nhà tuyển dụng cho rằng CV ngày càng tiêu chuẩn hóa và kém khác biệt vì AI. Trong khi đó, 79% nhận thấy hồ sơ do AI tạo ra xuất hiện phổ biến hơn trong năm qua. Khảo sát được thực hiện với 424 nhà tuyển dụng và người sử dụng lao động.

Khi hàng trăm hồ sơ có cùng cách diễn đạt, những chi tiết cá nhân có thể giúp ứng viên được chú ý. Tuy nhiên, không phải sở thích nào cũng tạo ra hiệu ứng tích cực.

Nhà tuyển dụng cũng "đau đầu" vì những bản CV quá hoàn hảo.

Đầu năm 2026, một bài đăng trên mạng xã hội X gây tranh luận. Một người tự nhận tham gia tuyển dụng cho vị trí trong ngành ngân hàng kể rằng đã bắt gặp ứng viên ghi "dầu ô liu" trong mục sở thích. Người này tuyên bố không muốn phỏng vấn vì chi tiết quá kỳ quặc.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây là điểm thú vị giúp hồ sơ được nhớ đến. Tài khoản chính thức của Coinbase - nền tảng giao dịch và dịch vụ tiền điện tử của Mỹ - thậm chí đăng thông điệp ủng hộ những ứng viên có sở thích này.

Chia sẻ với Business Insider, các chuyên gia tuyển dụng cho rằng sở thích cần được diễn đạt cụ thể. Thay vì chỉ ghi thích dầu ô liu, ứng viên có thể nói rõ mình tìm hiểu, thưởng thức hay tự sản xuất loại thực phẩm này. Chi tiết càng cụ thể càng dễ mở ra cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, cách thể hiện phá cách cũng cần phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Những công ty sáng tạo có thể cởi mở hơn, trong khi hãng luật truyền thống hay tập đoàn tư vấn lớn thường đề cao sự chuẩn mực.

Quan trọng hơn, ứng viên không nên bịa ra sở thích chỉ để gây chú ý. Một chi tiết thú vị có thể giúp mở cánh cửa phỏng vấn, nhưng nếu không thể giải thích hoặc chia sẻ trải nghiệm thực tế, lợi thế ấy nhanh chóng biến mất.

Năm 2025, Herval Freire - cựu quản lý kỹ thuật tại Facebook, hiện làm việc tại công ty khởi nghiệp Mobile.dev - gây chú ý khi kể về một ứng viên lúng túng trước câu hỏi về sở thích cá nhân trong buổi phỏng vấn. Sau đó, người này trả lời một cách máy móc rằng sở thích của mình là chạy bộ, xem phim và đi chơi với bạn bè.

Trường hợp McDormand cho thấy lời bài hát Taylor Swift chỉ giúp cô tạo ấn tượng ban đầu. Điều thực sự thuyết phục nhà tuyển dụng là khả năng phân tích chiến lược tiếp thị và liên hệ với kinh nghiệm nghề nghiệp.

Giữa thời đại AI có thể tạo ra những bộ hồ sơ trau chuốt chỉ trong vài phút, đôi khi điều khiến ứng viên được nhớ đến lại không phải những câu chữ hoàn hảo, mà là một sở thích rất riêng, một câu chuyện có thật và cách họ biến trải nghiệm cá nhân thành giá trị trong công việc.