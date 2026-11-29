Người trẻ cần nền tảng tri thức liên ngành để dẫn dắt kỷ nguyên mới

TPO - Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Theo ông Nguyễn Cảnh Bình - Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, bên cạnh năng lực chuyên môn, người trẻ cần được trang bị nền tảng tri thức liên ngành, tư duy lãnh đạo và năng lực hành động để có thể chủ động dẫn dắt những thay đổi của kỷ nguyên mới.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Viện Lãnh đạo ABG (thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) tổ chức lễ khai giảng chương trình ABG Future Leaders 4 với chủ đề “Để người trẻ dám gánh vác việc chung”.

Dự chương trình có ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các chuyên gia, cố vấn, khách mời và học viên chương trình.

Lễ khai giảng diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội và TPHCM. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình ABG Future Leaders 4 kéo dài 16 tuần, dành cho người trẻ từ 18-30 tuổi, tập trung phát triển năng lực lãnh đạo thông qua ba mô-đun gồm “Cống hiến - Tầm vóc - Kiến tạo” và các dự án thực tiễn.

Phát biểu khai giảng, ông Nguyễn Cảnh Bình - Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, cho biết chương trình được xây dựng với mong muốn góp phần phát triển tư duy lãnh đạo, tầm nhìn và năng lực thực thi cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.

Theo ông Bình, những thay đổi nhanh chóng về khoa học - công nghệ, kinh tế, chính trị đang mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt ra không ít thách thức. Vấn đề được đặt ra không chỉ là công nghệ phát triển đến đâu, mà còn là năng lực của con người Việt Nam có sẵn sàng để dẫn dắt và thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước hay không.

Từ thực tế đó, Viện Lãnh đạo ABG hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục tinh hoa, tập trung nâng tầm những nhân sự trẻ có năng lực, để họ có thể đóng góp cho bản thân, doanh nghiệp và rộng hơn là quốc gia.

Ông Nguyễn Cảnh Bình phát biểu khai giảng. Ảnh: Xuân Tùng

“Không có những con người tiến bộ, không có những con người tinh hoa thì không thể có những sản phẩm khoa học, công nghệ tinh hoa”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cho biết, chương trình được xây dựng trên một số nguyên lý nền tảng, trong đó chú trọng phát triển “chữ T” cho người học.

Nếu giáo dục đại học cung cấp kiến thức chuyên ngành theo chiều dọc, ABG mong muốn mở rộng nền tảng tri thức liên ngành cho học viên, gồm lịch sử, triết học, kinh tế, chính trị, ngoại giao, thể chế và pháp luật.

Một điểm nhấn khác là kết hợp giữa học giả, chuyên gia với các nhà lãnh đạo, doanh nhân có kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, học viên không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn có cơ hội đối thoại, trao đổi về những vấn đề thực tế trong quản trị, kinh doanh, chính sách và xã hội.

Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG cũng nhấn mạnh vai trò của môi trường học tập và cộng đồng đồng môn. Theo ông, mỗi học viên là một “hạt mầm” với tiềm năng, khát vọng riêng; còn môi trường học tập chính là “bầu đất” giúp những hạt mầm đó có điều kiện phát triển.

“Trên hết, tất cả những chương trình, hoạt động đó hướng đến việc nuôi dưỡng, ươm mầm và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam có trí tuệ, có đạo đức, có tầm nhìn và có năng lực hành động”, ông Bình nói.

Ông Bình kỳ vọng các học viên ABG Future Leaders 4 sẽ có một hành trình nhiều trải nghiệm, thêm những trăn trở có ý nghĩa và từng bước trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện.

GS.TS Vũ Minh Khương - Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (NUS) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Vũ Kim Thùy - Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG, Chủ nhiệm Chương trình ABG Future Leaders 4 chia sẻ về chương trình học. Ảnh: Xuân Tùng