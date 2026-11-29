Giải thưởng Khuê Văn Các 2026: Nhà khoa học trẻ thay đổi góc nhìn tín ngưỡng thờ Mẫu

TP - Từ một chàng trai lớn lên trong nghèo khó, tuổi thơ rong ruổi theo gánh bánh canh của mẹ mưu sinh, ThS. Nguyễn Hữu Phúc, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế, đã vươn lên trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026.

Chắt chiu từng đồng để mua sách

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 4 anh em ở phường An Cựu, TP Huế, Phúc mồ côi cha từ năm lên 5 tuổi. Mẹ anh - bà Khương, một mình gồng gánh nuôi bốn người con bằng nghề bán bánh canh dạo. Hai người anh đầu phải nghỉ học sớm để đi làm phụ mẹ, còn Phúc là người có điều kiện tiếp tục đến trường, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình.

Tuổi thơ của Phúc gắn với đôi quang gánh của mẹ. Từ năm lớp 6 đến lớp 11, cứ mỗi chiều sau giờ học, cậu học trò gầy còm, đen nhẻm lại rong đuổi phụ mẹ gánh bánh canh dạo khắp các con đường ở An Cựu, rửa tô và phụ bán đến tận 6-8 giờ tối mới về học bài. Người dân quanh vùng quen mặt gọi Phúc bằng cái tên thân thương "con mẹ Khương". Đến năm học lớp 12, Phúc mới dừng việc phụ mẹ bán để tập trung ôn thi.

Yêu thích văn hóa, lịch sử và văn học trung đại Hán Nôm, Phúc từng mong muốn theo học ngành Việt Nam học hoặc Văn hóa, Du lịch. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh quyết định chọn ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế để được miễn học phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Với anh, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là một quyết định xuất phát từ chữ hiếu.

10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các 2026 chụp ảnh cùng lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (T.Ư Đoàn). Ảnh: CTV

Bước chân vào đại học từ năm 2012, anh bươn chải đủ nghề làm thêm từ giữ xe, phục vụ quán cà phê, quán nhậu đến chở hàng. Số tiền làm thêm ít ỏi được anh phân bổ theo công thức: 30% gửi phụ mẹ, 30% dành mua sách, 30% tích lũy và 10% chi tiêu cá nhân.

Phúc có niềm say mê đặc biệt với sách. Dù gia cảnh nghèo khó, anh vẫn dành một phần thu nhập từ những công việc làm thêm để đều đặn mua sách mỗi tháng. Suốt bốn năm đại học, bằng cách chắt chiu từng đồng, Phúc đã xây dựng được kho tư liệu cá nhân gần 2.000 cuốn, chủ yếu thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Văn hóa và Hán Nôm.

Trong căn nhà nhỏ thấp của năm mẹ con, sách hiện diện khắp nơi, được xếp kín những góc nhà. Với Phúc, mỗi cuốn sách không chỉ là tài sản tri thức mà còn là một khoản đầu tư cho tương lai, là cánh cửa mở ra con đường nghiên cứu mà anh kiên trì theo đuổi đến hôm nay.

Điều đáng quý là anh không giữ kho tri thức ấy cho riêng mình mà xây dựng tủ sách chia sẻ mang tên “Trí Thông Đường”, phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu của sinh viên. Không gian sách “Trí Thông Đường” trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ sinh viên tại Huế, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyên gia di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Tốt nghiệp đại học, Phúc tiếp tục học lên thạc sĩ, với số vốn 30 triệu đồng tiết kiệm từ những năm tháng làm thêm thời đại học. Con đường nghiên cứu khoa học của chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Phúc cũng bắt đầu từ những áp lực rất đời thường.

“Khi học cao học, tôi không muốn tiếp tục lao động chân tay vì sức khỏe hạn chế. Tôi tìm đến việc viết bài báo khoa học, tham gia hội thảo để có thêm nhuận bút. Hầu hết những bài viết của tôi gửi đi đều được chấp nhận đăng tải. Điều đó trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi say sưa viết mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Cũng từ những bài báo khoa học đó, anh dần được các giảng viên, nhà khoa học mời tham gia những đề tài nghiên cứu cấp trường và cấp Bộ.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình nghiên cứu của Phúc là công trình “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ trong dòng chảy văn hóa Huế”. Xuất phát từ sự gắn bó với văn hóa tâm linh trong gia đình và nhận thấy những khoảng trống trong nghiên cứu về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Huế, anh đã đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này.

Qua hàng trăm chuyến đi điền dã, phỏng vấn và trải nghiệm thực tế, anh đã góp phần tháo gỡ những cái nhìn sai lệch, đưa tín ngưỡng trở thành di sản văn hóa gần gũi. Công trình góp phần nhận diện những đặc trưng riêng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế, làm rõ các giá trị văn hóa, nhân văn và vai trò của người phụ nữ trong đời sống tín ngưỡng dân gian.

Chuyên gia các trường Đại học Hàn Quốc sang gặp phỏng vấn Nguyễn Hữu Phúc (thứ 2, từ trái qua) về tín ngưỡng thờ Mẫu tại Huế Ảnh: NVCC

Một hiệu quả nổi bật của công trình là kết nối nghiên cứu khoa học với giáo dục nhận thức đúng về di sản cho cộng đồng thực hành tín ngưỡng. Nhờ đó, ý thức bảo vệ di sản được nâng cao. Các biểu hiện mê tín, thương mại hóa hay biến dạng giá trị văn hóa cũng được hạn chế. Anh cũng số hóa tư liệu, hình ảnh, làm mã QR và chatbot AI phục vụ người học, người dân và du khách. Hướng đi này góp phần chuyển đổi phương thức bảo tồn từ lưu giữ đơn thuần sang bảo tồn gắn với số hóa, giáo dục, truyền thông và phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Tối 26/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ II, năm 2026, tôn vinh 10 nhà khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Phúc cũng trực tiếp tham gia xây dựng hồ sơ khoa học Lễ hội Điện Hòn Chén (Điện Huệ Nam), góp phần vào quá trình công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cuối năm 2024, công trình được xuất bản thành sách chuyên khảo và được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trao giải thưởng công trình xuất sắc nhất năm. Đây cũng là tài liệu được Chi hội Tín ngưỡng thờ Mẫu lựa chọn phục vụ công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản giai đoạn 2025-2030.

Những kết quả nghiên cứu ấy đã giúp Phúc trở thành địa chỉ kết nối, trao đổi chuyên môn với nhiều nhà khoa học, giáo sư và nghiên cứu sinh trong nước, quốc tế.