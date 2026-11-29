Giới trẻ Đắk Lắk trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để chạm vào lịch sử

TPO - Không chỉ tiếp cận lịch sử qua trang sách hay những thước phim tư liệu, nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đã có cơ hội trực tiếp bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua kính thực tế ảo. Trải nghiệm mới mẻ này khơi gợi cảm xúc tự hào, lòng biết ơn và giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong không gian tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk -Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” vừa qua, trải nghiệm thực tế ảo trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Nhiều bạn trẻ cho biết, việc đưa công nghệ hiện đại vào tái hiện lịch sử là cách làm sáng tạo, giúp những câu chuyện của quá khứ trở nên gần gũi, sống động hơn, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ truyền thống đoàn kết.

Trải nghiệm thực tế ảo trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân.

Chỉ với thao tác đeo kính và xoay người quan sát, người tham gia như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thay vì chỉ hình dung về sự kiện qua những bài học lịch sử, người trẻ có cảm giác như đang hiện diện giữa dòng người năm ấy, cùng chứng kiến thời khắc thiêng liêng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.

Với nhiều bạn trẻ, điều đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở công nghệ mới lạ mà còn ở cách lịch sử được kể lại gần gũi, trực quan. Những sự kiện tưởng chừng đã rất quen thuộc qua bài học trên lớp nay được tái hiện thành một không gian mà người xem có thể chủ động quan sát, khám phá.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm thực tế ảo.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tại Đắk Lắk cho rằng, việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục lịch sử là một cách làm sáng tạo, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ hiện nay. Bạn Trần Hoàng Minh Giang (21 tuổi, phường Ea Kao) cho hay, bản thân trải nghiệm, tham quan đa dạng các chương trình, hoạt động của tuần văn hoá trên địa bàn tỉnh, đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa.

Theo Minh Giang, người trẻ ngày nay tiếp xúc nhiều với công nghệ, mạng xã hội và các hình thức giải trí số. Khi lịch sử được truyền tải bằng một hình thức sinh động như thế này, các bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn, dễ ghi nhớ hơn. Qua đó, cũng nhận thức rõ hơn về những hy sinh của các thế hệ cha ông để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Bạn Nguyễn Phương Huỳnh Như (20 tuổi, phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ, khi được trải nghiệm bằng kính thực tế ảo có cảm giác rất khác, như mình thực sự đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình và chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Trải nghiệm khiến cô bạn xúc động và hiểu rõ hơn vì sao khoảnh khắc ấy lại có ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ tuần văn hóa tại Đắk Lắk.

Đắk Lắk là vùng đất có 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, từ âm vang cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca, nghệ thuật bài chòi đến nghề dệt thổ cẩm và văn hóa biển. Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” được UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này tổ chức.

Điểm nhấn của tuần văn hóa lần này là đổi mới cách tổ chức từ “xem - nghe - trưng bày” sang “tham gia - thực hành - trải nghiệm - kể chuyện”, để mỗi người dân và du khách đều có thể “chạm vào di sản, trải nghiệm văn hóa”.