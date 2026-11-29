Gần 100 sinh viên tranh tài tại Giải thể thao sinh viên Thái Nguyên năm 2026

TPO - Gần 100 vận động viên đến từ 12 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia tranh tài ở hai môn cầu lông và pickleball, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.

Ngày 28/11, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải thể thao sinh viên Thái Nguyên năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2027).

Theo Ban tổ chức, tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ 12 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở hai môn là cầu lông và pickleball, mỗi môn có ba nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên

Với phương châm “Vui để học tập, khỏe để cống hiến”, những năm qua, phong trào thể dục, thể thao trong sinh viên Thái Nguyên ngày càng được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm thúc đẩy. Trong đó, tiêu chí “Thể lực tốt” của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên.

Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh, giải đấu không chỉ tạo sân chơi để sinh viên giao lưu, tranh tài mà còn là dịp rèn luyện ý chí, tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu; tôn trọng đối thủ, đồng đội và trọng tài; thi đấu hết mình, phát huy tinh thần thể thao, bình tĩnh đón nhận kết quả và coi mỗi trận đấu là một trải nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Đối với tổ chức Đoàn, Hội tại các trường, cần tiếp tục duy trì, phát triển các câu lạc bộ thể thao, đa dạng hóa hoạt động rèn luyện thể chất, từng bước đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen thường xuyên của sinh viên.

Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, giàu khát vọng và trách nhiệm cống hiến.