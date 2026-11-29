Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - cho biết trong thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM luôn xem không gian mạng là một môi trường để không chỉ định hướng, tuyên truyền cho các bạn thanh niên, mà hơn hết đây là nơi tổ chức Đoàn lắng nghe, gặp gỡ, đồng hành và học hỏi các bạn thanh niên.

“Do đó, trong khuôn khổ liên hoan tôn vinh lần này, Thành Đoàn đưa các bạn đến nhiều địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa và thông qua đây chúng tôi mong các nhà sáng tạo trẻ cùng tổ chức Đoàn lan tỏa, giới thiệu những điều tích cực đến các bạn trẻ cũng như người dân cả nước thông qua góc nhìn của các bạn”, chị Trân gửi gắm trong buổi gặp mặt chào mừng các đại biểu tham gia chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.