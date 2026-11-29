TPO - Thông qua hành trình trải nghiệm, tham quan tại các thắng cảnh, di tích lịch sử, các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng có dịp bồi dưỡng, trau dồi những kiến thức quý báu, đồng thời có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các bạn cùng chung niềm đam mê, sở thích.
Đoàn đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.
Tại Công viên Lê Thị Riêng, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn - thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.
Đoàn đại biểu thanh niên cũng có dịp tham quan, học tập và sáng tạo nội dung tại Trụ sở HĐND - UBND TPHCM (phường Sài Gòn) - trụ sở làm việc của chính quyền TPHCM.
Bạn trẻ ghi hình, xây dựng nội dung trong quá trình tham gia các hoạt động trải nghiệm, học tập thực tế hơn một ngày qua tại TPHCM.
Các nhà sáng tạo nội dung có dịp gặp gỡ, giao lưu và học tập lẫn nhau trong hai ngày tham gia chương trình gặp mặt và tôn vinh do Trung ương Đoàn tổ chức tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - cho biết trong thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM luôn xem không gian mạng là một môi trường để không chỉ định hướng, tuyên truyền cho các bạn thanh niên, mà hơn hết đây là nơi tổ chức Đoàn lắng nghe, gặp gỡ, đồng hành và học hỏi các bạn thanh niên.
“Do đó, trong khuôn khổ liên hoan tôn vinh lần này, Thành Đoàn đưa các bạn đến nhiều địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa và thông qua đây chúng tôi mong các nhà sáng tạo trẻ cùng tổ chức Đoàn lan tỏa, giới thiệu những điều tích cực đến các bạn trẻ cũng như người dân cả nước thông qua góc nhìn của các bạn”, chị Trân gửi gắm trong buổi gặp mặt chào mừng các đại biểu tham gia chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.
TPO - Từ 50 gian hàng với hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Bắc Trung Bộ, hội chợ tại Thanh Hóa mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ và đưa nông sản địa phương lên môi trường số.
TPO - Nguyễn Trung Thực (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, liên tục dẫn đầu đoàn đua và cán đích với tổng điểm hơn 300 để giành vòng nguyệt quế trận thi tháng. Trung Thực là thí sinh đầu tiên bước vào trận thi quý của Đường lên đỉnh Olympia 27.
TPO - Từ những ý tưởng ban đầu, 12 dự án xuất sắc vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp Quảng Ninh lần thứ IX đã biến hóa thành các sản phẩm, mô hình cụ thể gắn với đời sống, du lịch và sản phẩm OCOP địa phương.
TP - Từ một chàng trai lớn lên trong nghèo khó, tuổi thơ rong ruổi theo gánh bánh canh của mẹ mưu sinh, ThS. Nguyễn Hữu Phúc, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế, đã vươn lên trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026.
TPO - Dù thời tiết không thuận lợi, hàng ngàn sinh viên tại Đà Nẵng vẫn hào hứng tham gia Ngày hội Tài chính số S-FinFest 2026. Các hoạt động trải nghiệm công nghệ số, thanh toán số, tranh tài kiến thức, tọa đàm... giúp người trẻ trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, nhận diện rủi ro và sử dụng dịch vụ tài chính số an toàn.
TPO - Không chỉ tiếp cận lịch sử qua trang sách hay những thước phim tư liệu, nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đã có cơ hội trực tiếp bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua kính thực tế ảo. Trải nghiệm mới mẻ này khơi gợi cảm xúc tự hào, lòng biết ơn và giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
TPO - Gần 100 vận động viên đến từ 12 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia tranh tài ở hai môn cầu lông và pickleball, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.
TPO - Tại chương trình họp mặt hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, hơn 500 suất học bổng năm học 2026 – 2027 cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển và con em các lực lượng chấp pháp trên biển; đồng thời trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
TPO - Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Ninh Bình lần thứ I - năm 2026 kết nối, công bố nguồn lực 36 tỷ đồng hỗ trợ các cụm thi đua và dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên, mở thêm cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.
TPO - Năm dự án khởi nghiệp do thanh niên làm chủ, hướng đến phát triển bền vững và tạo tác động xã hội vừa được trao “vốn mồi” 98 triệu đồng/dự án. Nguồn lực này kỳ vọng tiếp sức để các mô hình mở rộng hoạt động, tiếp cận thị trường và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.
Từ một người từng trải qua nhiều công việc khác nhau, Phan Thúy Quỳnh quyết định làm lại sự nghiệp để theo đuổi nghề giáo. Vừa làm trợ giảng, vừa học văn bằng 2 và dạy gia sư, cô gái trẻ phải đối mặt với lịch trình dày đặc, áp lực và những hoài nghi về lựa chọn của mình.
Làm việc cùng Hội đồng chấm thi Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026, nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022, đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) Vũ Phương Thanh nhìn thấy ở mỗi nhà khoa học trẻ hình ảnh của một vận động viên siêu bền.
TPO - Trên 34% phạm nhân đang chấp hành án thuộc độ tuổi thanh niên. Bộ Công an và Hội LHTN Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường giáo dục, đào tạo nghề, kết nối việc làm, giúp người trẻ từng lầm lỗi có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.