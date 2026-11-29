Từ một người từng trải qua nhiều công việc khác nhau, Phan Thúy Quỳnh quyết định làm lại sự nghiệp để theo đuổi nghề giáo. Vừa làm trợ giảng, vừa học văn bằng 2 và dạy gia sư, cô gái trẻ phải đối mặt với lịch trình dày đặc, áp lực và những hoài nghi về lựa chọn của mình.