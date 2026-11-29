TPO - Từ những ý tưởng ban đầu, 12 dự án xuất sắc vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp Quảng Ninh lần thứ IX đã biến hóa thành các sản phẩm, mô hình cụ thể gắn với đời sống, du lịch và sản phẩm OCOP địa phương.
TPO - Sau hành trình tranh tài với 359 đội thi trên toàn quốc, cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 đã tìm ra hai đội xuất sắc giành giải Nhất tại Vòng Chung kết, gồm đội AI4Youth (TP. Đà Nẵng) và đội Vika (Trường Đại học Ngoại thương).
TP - Từ một chàng trai lớn lên trong nghèo khó, tuổi thơ rong ruổi theo gánh bánh canh của mẹ mưu sinh, ThS. Nguyễn Hữu Phúc, giáo viên môn Lịch sử, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế, đã vươn lên trở thành một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026.
TPO - Dù thời tiết không thuận lợi, hàng ngàn sinh viên tại Đà Nẵng vẫn hào hứng tham gia Ngày hội Tài chính số S-FinFest 2026. Các hoạt động trải nghiệm công nghệ số, thanh toán số, tranh tài kiến thức, tọa đàm... giúp người trẻ trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, nhận diện rủi ro và sử dụng dịch vụ tài chính số an toàn.
TPO - Không chỉ tiếp cận lịch sử qua trang sách hay những thước phim tư liệu, nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đã có cơ hội trực tiếp bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua kính thực tế ảo. Trải nghiệm mới mẻ này khơi gợi cảm xúc tự hào, lòng biết ơn và giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
TPO - Gần 100 vận động viên đến từ 12 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia tranh tài ở hai môn cầu lông và pickleball, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.
TPO - Tìm hiểu quy trình đào tạo nữ phi công, đối thoại với học viên quân sự và chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện, 11 sĩ quan trẻ Việt Nam có nhiều trải nghiệm trong 6 ngày giao lưu tại Philippines.
TPO - Tại chương trình họp mặt hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, hơn 500 suất học bổng năm học 2026 – 2027 cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển và con em các lực lượng chấp pháp trên biển; đồng thời trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Từ một người từng trải qua nhiều công việc khác nhau, Phan Thúy Quỳnh quyết định làm lại sự nghiệp để theo đuổi nghề giáo. Vừa làm trợ giảng, vừa học văn bằng 2 và dạy gia sư, cô gái trẻ phải đối mặt với lịch trình dày đặc, áp lực và những hoài nghi về lựa chọn của mình.
Làm việc cùng Hội đồng chấm thi Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026, nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022, đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) Vũ Phương Thanh nhìn thấy ở mỗi nhà khoa học trẻ hình ảnh của một vận động viên siêu bền.
TPO - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên đồ, tìm đến những quán cà phê trang trí đậm không khí Noel để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội.
Có những đêm dài tôi chẳng thể chợp mắt vì mải vùng vẫy thoát khỏi những dằn vặt về bản thân. Có những nỗi đau chẳng hề để lại vết sẹo trên da thịt, nhưng lại lẳng lặng cấu xé tâm hồn từ bên trong.
TPO - Trên 34% phạm nhân đang chấp hành án thuộc độ tuổi thanh niên. Bộ Công an và Hội LHTN Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường giáo dục, đào tạo nghề, kết nối việc làm, giúp người trẻ từng lầm lỗi có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
TPO - Từ những video ngắn, infographic sinh động trên TikTok, người trẻ được khuyến khích sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá. Cuộc thi do T.Ư Đoàn phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, phát động hướng tới tạo xu hướng truyền thông tích cực trong thanh thiếu niên.
TPO - Từ đôi chân bị liệt, đôi mắt chỉ còn 2/10 thị lực, chị Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) đã biến máy tính, điện thoại thành công cụ làm chủ cuộc đời, dùng ngòi bút kết nối yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Câu chuyện của chị đã giành giải Đặc biệt Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.
Không chỉ là dịp để sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gặp gỡ, lắng nghe những người làm nghề, chương trình giao lưu cùng Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” còn mở ra những trao đổi ý nghĩa về hành trình trưởng thành, cách nhìn nhận cuộc sống và giá trị của những trải nghiệm cá nhân. Qua cuộc đối thoại, thông điệp của cuộc thi được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, đồng thời tạo thêm cầu nối giữa nhà trường, người làm nghề và thế hệ trẻ.
Ngày 26/11, Ban Tổ chức Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” phối hợp với Khoa Viết văn, Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện chương trình giao lưu với chủ đề “Đối thoại cùng người làm nghề: Viết gì và viết thế nào cho hôm nay?”. Sự kiện là dịp để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ những nhà báo, nhà văn giàu kinh nghiệm; đồng thời tìm hiểu về Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - Mùa 1, năm 2026 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.