Chung kết hùng biện tiếng Anh Cà Mau, học sinh trường nào đạt giải nhất?

TPO - Vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Cà Mau 2026 do Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức quy tụ 10 thí sinh xuất sắc, tranh tài qua các phần thi thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Chiều 29/11, Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh tỉnh Cà Mau năm 2026 do Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức đã diễn ra vòng Chung kết, khép lại hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng những gương mặt học sinh bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế.

Các thí sinh tranh tài qua các phần thi thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Khởi động từ tháng 4/2026, cuộc thi đã thu hút 600 bài dự thi của học sinh bậc THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua quá trình đánh giá khắt khe, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 52 thí sinh tiêu biểu bước vào vòng Bán kết, từ đó tìm ra 10 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại chặng đua cuối cùng.

Tại Vòng Chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi: Thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Kết quả, em Lê Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 11CA1, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) đạt giải Nhất; em Nguyễn Thiện Hoàng, học sinh lớp 10CTi, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) đạt giải Nhì và em Phạm Huỳnh Nam Phương, học sinh lớp 11A, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) đạt giải Ba.

Anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau phát biểu khai mạc vòng thi Chung kết.

Anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định việc nâng cao năng lực hội nhập cho nguồn nhân lực trẻ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Ý thức sâu sắc điều này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn coi việc trang bị ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi là mục tiêu trọng tâm, mang tính chiến lược.

Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh tỉnh Cà Mau là sân chơi rèn luyện ngôn ngữ, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện. Qua đó khuyến khích người trẻ tự tin cất lên tiếng nói, chủ động biến những ý tưởng sáng tạo thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn sau cuộc thi này, các em sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê với môn Tiếng Anh, trở thành những “sứ giả” truyền cảm hứng học tập ngoại ngữ đến bạn bè xung quanh", anh Khoa bày tỏ.